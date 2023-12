Baskonia - Virtus Bologna: dove vedere la partita in tv e in streaming

Il bottino pieno ottenuto nel doppio turno ha confermato il momento magico europeo dei ragazzi di coach Luca Banchi, il cui record di 9-4 li sta mantenendo saldi al terzo posto. Nel Round 14 però arriva la trasferta impegnativa di Vitoria contro un Baskonia (record 8-5) che cerca il sorpasso, poiché reduce da tre vittorie consecutive di livello assoluto.

Rientra tra i giocatori convocabili Alessandro Pajola. Non sarà della partita Jordan Mickey per una lesione muscolare al retto femorale sinistro patita durante la gara di Euroleague con Maccabi Tel Aviv. Il giocatore verrà rivalutato all’incirca tra 4 settimane.

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della trasferta di Vitoria: “Domani troveremo un avversario che sta vivendo un momento di forma straordinario, basti pensare che, dall’arrivo in panchina di Coach Ivanovic, sono riusciti a collezionare bene sette vittorie nelle ultime otto gare, proponendo un basket molto aggressivo e spettacolare, portato all’ennesima potenza nelle gare casalinghe dove le qualità balistiche dei loro esterni e l’atletismo dei loro lunghi trovano esaltazione. Pur nelle difficoltà legate alle assenze ci siamo preparati per riuscire a giocare una gara intelligente, sostenendo l’impatto che il Baskonia è in grado di sprigionare, grazie ad una difesa molto aggressiva ed un attacco spumeggiante frutto di un talento offensivo da top team”.

Il prepartita di Achille Polonara: “Veniamo da una sconfitta in trasferta, il campo del Baskonia è un campo molto difficile, ma nonostante ciò vogliamo rifarci. Vincere fuori casa in Eurolega fa la differenza. Baskonia è in un ottimo momento, sarà una partita dura: si tratta di una squadra giovane e di talento, ben allenata.”

Gli avversari

Il capo allenatore Dusko Ivanovic ha dato nuova verve ai baschi e si affiderà ad una scheggia impazzita come Codi Miller-McIntyre, playmaker americano dinamico e capace di creare una mole elevata di occasioni per la propria squadra. Una sola guardia e tre ali a comporre il quintetto: Vanja Marinkovic e Daniel Diez fungeranno da esterni a cui verrà chiesto di raccogliere i suggerimenti per trasformarli in punti; Tadas Sedekerskis sarà l'anima dei padroni di casa, in quanto abile tanto nella lotta a rimbalzo così come nella realizzazione da più zone del campo (oltre che jolly difensivo a tutto tondo e che proverà ad arginare il talento dell'ex Shengelia). Infine, Maik Kotsar nel ruolo di centro permetterà loro di avere centimetri e fisicità sotto le plance. La qualità dalla panchina sarà elevata, questo grazie alla presenza di Chima Moneke e Markus Howard: il primo spazierà su entrambi i lati del campo in maniera instancabile, il secondo è uno scorer puro che entrando in striscia potrebbe ribaltare le sorti della partita con le sue triple. Nikolaos Rogkavopoulos verrà chiamato a rispondere presente sugli scarichi dall'arco dei 6.75, mentre Chris Chiozza darà il cambio nel ruolo di point guard non appena verranno esaurite le energie dei titolari. Inoltre, Khalifa Diop, l'ex Nico Mannion e Sander Raieste dovrebbero rappresentare le alternative nei pressi del ferro. Nella Liga ACB, il Baskonia ha superato 104-100 il Lenovo Tenerife mantenendosi vivo nella bagarre per il sesto posto con un record di 7-6 condiviso da altre quattro squadre.