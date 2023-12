Per cancellare la sconfitta interna subita per mano dello Zalgiris Kaunas, i ragazzi di coach Ettore Messina affronteranno questo doppio turno con il massimo della concentrazione. Il primo ostacolo sarà il Bayern Monaco (record 5-6), abile a superare in rimonta la Virtus Segafredo Bologna 90-76 e pronto a scalare le posizioni. Coach Pablo Laso utilizza rotazioni lunghe cercando di coinvolgere tutti gli effettivi a disposizione, ma non può fare a meno di due elementi: Carsen Edwards e Serge Ibaka, infatti, rappresentano la mente e il braccio dei bavaresi; il loro pick and roll micidiale creerà non pochi grattacapi alla difesa avversaria.

L'eventuale assenza di Leandro Bolmaro potrebbe portare a mischiare le carte in tavola nello spot di esterno; Devin Booker sarà una presenza fissa su entrambi i lati del campo – principalmente in post basso e a protezione delle plance – mentre Isaac Bonga unirà il tutto con la sua dimensione da 3&D, grazie ai canestri da dietro l'arco e alla sua presenza a rimbalzo. Dalla panchina responsabilità condivise tra Nick Weiler-Babb e Sylvain Francisco: il primo ricoprirà il ruolo di esterno con punti nelle mani dai 6.75 metri, ma dovrà anche sfruttare la sua intelligenza per aiutare la retroguardia; il secondo sarà il traghettatore della second unit sia in fase di costruzione sia in fase realizzativa. Sotto i tabelloni faranno staffetta i lunghi Danko Brankovic – meno mobile, ma abile nel pick and pop – e Freddie Gillespie, mentre Niels Giffey contribuirà come ulteriore arma offensiva e proverà ad aprire il campo ai compagni. Nelle rotazioni sarà possibile il coinvolgimento di uomini quali Nelson Weidemann e Niklas Wimberg.

Bayern Monaco - Olimpia Milano: segui la diretta in tv o in streaming

Bayern Monaco - Olimpia Milano, gara della 12a giornata di Eurolega, si gioca domani - martedì 5 dicembre - alle ore 20.30 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.