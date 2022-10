Bayern Monaco - Olimpia Milano: dove vederla in tv e in streaming

L’Olimpia Milano riscatta la sconfitta all’overtime subita venerdì scorso al Forum contro l’ALBA Berlino sconfiggendo il Partizan Mozzart Bet Belgrado per 80-75, nella prima delle due trasferte consecutive della settimana di Eurolega dei campioni d'Italia, impegnati domani in casa del Bayern Monaco.

Essenziali per la formazione meneghina (ora con due vittorie e una sconfitta in classifica) i 25 punti di Shields e i 15 di Davies, mentre alla compagine serba non sono bastati i 12 punti di Lessort e i 23 dell’ex Zach LeDay. In una Stark Arena vestita a festa per la prima casalinga in Eurolega del Partizan, ad uscire meglio dai blocchi sono proprio i padroni di casa che sfruttando l’energia del proprio pubblico mettono subito a referto un 8-2 che costringe al time-out coach Ettore Messina. Dopo la mini-pausa i serbi però non si placano e, nonostante i cinque punti di Shields, con Lessort e le triple di Leday scappano sul 16-7. Madar e Papapetrou danno anche la doppia cifra di vantaggio (21-11) ai bianconeri, riavvicinati poco dopo dalle triple in fila di Baron e Davis (21-17) il cui effetto, tuttavia, viene annullato in fretta dalle conclusioni dalla distanza mandate a segno negli ultimi possessi del quarto dal solito Madar e dall’ex Punter. Sotto 27-17 alla prima sirena, Milano reagisce nel secondo quarto affidandosi Shields e a un indiavolato Davies per un 10-4 che riporta i biancorossi in linea di galleggiamento (31-27). Lessort e Punter dalla lunetta rallentano la rimonta milanese che riprende verve nei minuti seguenti grazie alla spinta data da Pangos e ancora d Davies. L’EA7 Emporio Armani va negli spogliatoi avanti 49-41.

Nella ripresa, il Partizan arriva a toccare il +4 (59-55) ma non mina la fiducia collettiva dell’Olimpia che, col duo Baron-Melli, produce un 7-2 che le consente di andare all’ultimo mini-riposo in vantaggio 62-61. Sotto nel punteggio, la squadra di Belgrado si scuote a inizio quarto periodo quando un 7-0 le permette di allungare nuovamente sul +6 (68-62) infiammando il proprio tifo. Sulla scia dell’entusiasmo, Exum imbuca anche il +9 ma Milano non molla il colpo e con i canestri di Shields, Davies e Voigtmann torna rapidamente a un possesso di distanza (71-69). Si entra in questa maniera negli ultimi cinque minuti dove si segna col contagocce ma l’Olimpia ha il merito di essere più fredda e, dalle conclusioni ciniche di Pangos ai liberi di Shields e Davies, di mandare a segno tutti i tiri importanti. Questo, assieme a un superlativo sforzo difensivo, consente alla banda di Messina di chiudere la partita con un 11-2 che vale l’80-75 finale e il secondo successo in Eurolega della stagione.

Bayern Monaco - Olimpia Milano: dove vederla in tv e in streaming

Bayern Monaco-Olimpia Milano, in programma domani sera, giovedì 20 ottobre, alle 20:30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, NowTv ed Eleven Sports.