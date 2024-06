Ferrara Basket 2018, rinnovo con Benedetto: sarà ancora lui il coach

Giovanni Benedetto siederà sulla panchina di Ferrara Basket anche per la prossima stagione. Ad annunciarlo è la stessa società. Classe 1965, nativo di Reggio Calabria, il tecnico ha maturato esperienze in piazze importanti e nella sua carriera ha raggiunto per ben quattro volte la promozione dalla Serie B all’A2: Latina (2009), Trapani (2011), Matera (2013) e Cento (2018)...