Bertram Derthona - Nutribullet Treviso: segui la partita in diretta tv e in streaming

La Bertram Derthona Tortona, reduce dalla sconfitta di Cremona in campionato e dalla trasferta vincente sul parquet dell’Igokea in BCL, affronta domani pomeriggio la NutriBullet Treviso, che viene dalla vittoria contro Trento. Sono quattro i precedenti tra le due squadre, con Tortona vincente solo nella partita di ritorno della passata stagione e mai in trasferta. Sono quattro anche i precedenti tra Marco Ramondino e Francesco Vitucci, con un bilancio di due vittorie per parte.

Nella Bertram Derthona Tortona c'è l'unico ex di giornata: Luca Severini, che ha completato la stagione 2019/20 con l’allora De’ Longhi giocando in media 10 minuti in 12 presenze complessive.

Francesco Vitucci, coach NutriBullet Treviso Basket: "Arriviamo a questa sfida con il morale alto, dopo due mesi bui ora la squadra ha iniziato a trovare la sua identità e la sua struttura, e lo si è visto nelle ultime partite, specialmente domenica scorsa con Trento al Palaverde dove nonostante tre assenze importanti come Olisevicius, Mezzanotte ed Harrison abbiamo ottenuto una vittoria importantissima dimostrando maturità di squadra e grandi progressi. Domani rientreranno sicuramente Mezzanotte ed Olisevicius che negli ultimi giorni si sono allenati regolarmente con la squadra, per quanto riguarda Harrison speriamo che queste ore portino buone notizie e che possa darci una mano. Tortona è una squadra ben strutturata che nelle ultime stagioni ha fatto molto bene, ora hanno anche Ross che è un'aggiunta importante, l'anno scorso è stato un grande protagonista del campionato e all'esordio sarà certamente un cliente pericoloso che aumenta il tasso tecnico già importante dei nostri avversari. Noi dobbiamo essere molto concentrati su noi stessi, su ciò che stiamo costruendo, cercando continuità per tutto l'arco della partita perchè vogliamo proseguire sulla giusta strada e dare seguito ai nostri buoni risultati di qeust'ultimo periodo".

Bertram Derthona - Nutribullet Treviso: segui la partita in diretta tv e in streaming

Bertram Derthona - Nutribullet Treviso, gara di apertura della 13a giornata di serie A, si gioca domani - sabato 23 dicembre - alle ore 16.30 e viene trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su DAZN.