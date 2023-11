Bertram Derthona - Tofas Bursa: ecco dove seguire la partita in diretta

La squadra di coach Marco Ramondino è ancora imbattuta dopo tre partite e vuole continuare su questi binari per guadagnarsi l'accesso al turno successivo. In Piemonte arrivano i turchi del Tofas che ha un record di 1-2 e nell'ultimo impegno di BCL è stato travolto 115-89 dall'UCAM Murcia. Il pallino del gioco sarà in mano a Cassius Winston, playmaker undersize capace di trovare facilmente la retina ed abile a coinvolgere i compagni sui pick and roll e sui pick and pop. Nei ruoli di esterni ci saranno Caleb Homesley e Omar Prewitt: il primo ha istinti da realizzatore d'élite ed è in grado di giocare sia come creatore secondario sia come uomo aggiuntivo in difesa; il secondo invece verrà coinvolto solo in situazioni di necessità in fase offensiva, ma potrà essere utilizzato come ulteriore elemento per la gestione del possesso.

Luke Maye occuperà la sua posizione da tiratore in spot-up raccogliendo gli scarichi, mentre il centro Austin Wiley metterà a disposizione i suoi centimetri a rimbalzo e verrà coinvolto nel gioco in pick and roll. Coach Orhun Ene può contare su una panchina profonda: il lungo Zeljko Sakic si potrebbe rivelare un'arma pericolosa nel pitturato grazie anche alla sua capacità di lucrare tiri a cronometro fermo; l'esterno J.J. O'Brien sarà tra i principali pericoli della second unit, poiché l'unico realmente in grado di produrre punti da molteplici zone del campo. Il centro Ege Demir aggiungerà muscoli sotto le plance e il giovanissimo Ozgur Cengiz proverà a dare freschezza al reparto guardie con le sue idee; inoltre ci sarà spazio anche per ulteriori elementi lungo il corso della partita come le ali Tolga Gecim (tiratore pericoloso dalla distanza), Tevfik Akdamar e Mustafa Kurtuldum.

Bertram Derthona - Bursa: ecco dove seguire la partita in diretta

Bertram Derthona - Tofas Bursa, gara della 4a giornata di Champions League, si gioca oggi - mercoledì 29 novembre - alle ore 20.30 in diretta streaming su DAZN.