Bertram Derthona Tortona - Igokea, dove guardarla in diretta tv e in streaming

Dopo due successi consecutivi nei primi due round nella competizione, la Bertram Derthona di coach Marco Ramondino domani sera cerca il terzo sorriso i Champions League per mettere già un piede verso la fase successiva. Al PalaEnergica "Paolo Ferraris" arrivano i bosniaci dell'Igokea ancora senza vittorie e reduci dalla pesante sconfitta per 72-47 contro l'UCAM Murcia. Vladimir Jovanovic conta sulla fisicità e sui centimetri del duo Nikola Tanaskovic - Zoran Nikolic, lunghi capaci di creare difficoltà nella lotta a rimbalzo oltre ad appoggiare a canestro i suggerimenti dei compagni.

In mancanza di un vero e proprio playmaker, il classe 2005 Ognjen Stankovic e l'esperto Dragan Milosavljevic si spartiscono la gestione dei possessi lasciando all'esterno Edin Atic il compito di fare male da oltre l'arco e in difesa. Rotazioni ampie con minutaggio ben distribuito per i bosniaci, i quali contano principalmente sul navigato Nemanja Gordic per fatturare punti in uscita dalla panchina; Marko Jeremic si dispone sul parquet per ricevere gli scarichi dei lunghi, mentre il lungo Nikola Maric si muove nei due pitturati per raccogliere rimbalzi e segnare punti facili sotto canestro. Le alternative negli spot di guardia sono rappresentate dai classe 2001 Mario Nakic (in importante ascesa) e Kosta Kondic, entrambi aiutati da Haris Delalic, ala utilizzata come esterno o lungo aggiuntivo a seconda della necessità. Nell'ultima giornata della Lega Adriatica, l'Igokea ha fatto l'impresa espugnando il parquet del Partizan per 89-91 salendo al quarto posto in classifica con record 4-2.

Bertram Derthona Tortona - Igokea, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Bertram Derthona Tortona - Igokea, gara della terza giornata di Basketball Champions League, si gioca domani - mercoledì 15 novembre - alle ore 20,30 al Palaenergica di Casale Monferrato e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.