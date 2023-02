Bertram Yachts Tortona - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in tv e in streaming

Il quadro dei quarti di finale si chiude alle 20.45 di domani, giovedì 16 febbraio, con la sfida tra Bertram Yachts Derthona Tortona e Dolomiti Energia Trentino, ossia la testa di serie numero 3 e 6 del tabellone. I piemontesi tornano alla Final Eight dopo la finale raggiunta nella scorsa edizione all’esordio, gara persa poi contro Milano. Per Trento questa è la quarta partecipazione, la seconda consecutiva. Il miglior risultato raggiunto risale alla semifinale della stagione 2016 persa contro Avellino nell’edizione giocata a Milano, mentre nelle altre due occasioni è sempre stata eliminata ai quarti (2015 e 2022). Sarà una sfida inedita: le due squadre non si sono mai affrontate in Coppa Italia. Si sono, però, già affrontate nella prima giornata di campionato il 2 ottobre scorso, quando Tortona ribaltò Trento grazie a un ultimo quarto da 23-4 trascinata da Christon (18 punti) e Filloy (15 punti). Entrambi gli allenatori, Marco Ramondino ed Emanuele Molin, hanno giocato la scorsa edizione della Final Eight come esordio in carriera e si sono qualificati quest’anno con la stessa squadra.

L'emozione della vigilia di Emanuele Molin, coach dell'Aquila Trento: "La sfida contro Tortona sarà naturalmente molto affascinante e impegnativa: sulla Bertram c'è poco da aggiungere ai tanti complimenti che ha già meritatamente ricevuto in questo avvio di stagione, è una squadra bella da vedere, che esprime la pallacanestro che tutti gli allenatori vorrebbero vedere messa sul campo dalle proprie squadre. Tanti passaggi e condivisione della palla in attacco, solidità difensiva: non sorprende più vederli in alto in classifica. Quest'anno rispetto alla scorsa stagione hanno trovato in Christon un leader importante, ma tutti i giocatori portano il loro contributo e in particolare Filloy e Cain sono quelli che maggiormente trasportano i concetti di coach Ramondino sul parquet. Vista la qualità di Tortona e il nostro momento non brillantissimo potrebbe essere un match a pronostico chiuso, ma ho fiducia nei miei giocatori: abbiamo la convinzione di esserci guadagnati un posto in coppa, che non è arrivato per caso; a Torino vogliamo esprimere la nostra migliore pallacanestro possibile. Atkins? Rivedendo la dinamica dell'infortunio poteva davvero andare molto peggio, gli esami hanno evidenziato una distorsione della caviglia non troppo pesante. Al momento non potrebbe scendere in campo, abbiamo tempi stretti per provare a recuperarlo ma ci proveremo e vedremo come starà prima della gara".

Bertram Yachts Tortona - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in tv e in streaming

Bertram Yachts Tortona - Dolomiti Energia Trentino, ultimo quarto di finale della Final Eight 2023, in programma domani, giovedì 16 febbraio, alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta da Eleven Sports, Eurosport 2 e in chiaro in tv su DMAX.