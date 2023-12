Bourg-en-Bresse - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La sconfitta casalinga per 83-85 contro il Ratiopharm Ulm non deve scoraggiare la Dolomiti Trentino di coach Paolo Galbiati, che deve però ritrovare la sua identità europea. All'Ekinox li aspetterà domani sera il Bourg-en-Bresse in striscia positiva da quattro partite (record 8-2) e vittorioso per 63-72 dalla trasferta di Wroclaw; all'andata finì 72-79 per i transalpini sul parquet della Dolomiti Energia Trentino. Il ritmo della squadra allenata da Frederic Fauthoux lo scandirà JeQuan Lewis, frenetica point guard undersize con istinti realizzativi e flash intriganti da passatore; tuttavia, sarà il compagno ed ex di turno Jeremy Morgan a mettere ordine in fase di creazione, dividendosi anche nei compiti di scorer e guardia difensiva. L'esterno Isiaha Mike rappresenterà la prima bocca da fuoco dei francesi, grazie alla sua capacità nel segnare da ogni zona del campo; il giovane talentuoso Zaccharie Risacher si ritaglierà il suo spazio come 3&D contribuendo maggiormente alla fase di copertura e punendo in transizione. Kevin Kokila si occuperà di proteggere le plance e di usare i propri muscoli per vietare qualsiasi pericolo in area.

Le ampie rotazioni dei biancorossi garantiranno maggiore scelta a partita in corso: in mancanza di un vero distributore, Earl Rowland si dividerà tra creazione e realizzazione; Bryce Brown, invece, cercherà di entrare subito in striscia per portare il maggior numero di punti in uscita dalla panchina. Maxime Courby rappresenterà il vero punto di equilibrio tra le due metà del campo, poiché meno votato al tiro ma sempre di aiuto all'attacco nella gestione del possesso e alla difesa nella protezione del pitturato. La folta batteria di lunghi comprenderà i due centri Bodian Massa e Godwin Omenaka, quest'ultimo molto lesto nel catturare i rimbalzi e far ripartire la transizione; infine Maksim Salash – ala forte bielorussa di 208 centimetri – sarà il rim protector per eccellenza della second unit grazie anche alle lunghe leve che gli permettono di stoppare le incursionid degli avversari. Nella LNB Betclic Elite, il Bourg en Bresse ha vinto in trasferta 78-88 contro il Cholet Basket mantenendosi saldo al quarto posto in classifica con un record di 10-5.

Bourg-en-Bresse - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e streaming



Bourg-en-Bresse - Dolomiti Energia Trentino, gara di Eurocup, si gioca domani - mercoledì 13 dicembre - alle ore 19.30 e viene trasmessa in tv su Sky Sport Max e in streaming su DAZN.