Cesena Basket 2005, il mercato parte in salita: ben quattro saluti che cambiano le carte in tavola

Parte in salita il mercato del Cesena Basket 2005. La dirigenza si è messa fin da subito al lavoro per dare a coach Vandelli (riconfermato già ai primi di giugno insieme al suo vice Paganelli ed al preparatore atletico Montaguti) una formazione possibilmente migliore di quella appena reduce dalla buona stagione in Divisione Regionale Uno, proponendo, a tutto il gruppo di senior già in organico...