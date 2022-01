Piero Bucchi da record: 700a panchina in serie A, superato anche Dan Peterson

Con la vittoria del Banco di Sardegna Sassari per 102-75 sulla Happy Casa Brindisi, coach Piero Bucchi ha festeggiato al meglio la 700ª panchina in Serie A.

Il suo esordio al campionato di A2 della stagione 1995/96 sulla panchina di Rimini, con cui ha allenato 120 gare. Dopo l’esperienza in Romagna, Bucchi ha allenato a Treviso (84 partite), Roma (119), Napoli (113), Milano (94), Brindisi (128), Pesaro (21), Cantù (12) e ora Sassari (9 partite).

Il coach nativo di Bologna ha da poco superato Dan Peterson nella classifica degli allenatori più vincenti in Serie A. L’allenatore di Sassari ha all’attivo 377 successi in campionato ed è ottavo nella classifica di tutti i tempi. Tra gli allenatori in attività in LBA, solo Ettore Messina ha collezionato più (402 successi).

Attualmente è l’allenatore con più match alla guida di Brindisi (128) ma è avvicinato dall’avversario di questa giornata, Frank Vitucci (119).

Nella stagione 1999/2000, Bucchi è stato eletto miglior allenatore del Campionato alla guida della Benetton Treviso.

Sono solo sei gli allenatori che hanno toccato quota 700 presenze in campionato: Zorzi (1073), Pancotto (1007), Recalcati (932), Bianchini (827), Lombardi (727) e Bucci (715).