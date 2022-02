Coppa Italia, Final Eight 2022: il trionfo dell'Olimpia Milano

L’Olimpia Milano batte la rivelazione Tortona 78-61 e conquista l’8a Coppa Italia della propria storia (le altre nel 1972, 1986, 1987, 1996, 2016, 2017, 2021) raggiungendo in cima all’Albo d’oro Pallacanestro Treviso e Virtus Bologna. In termini di Final Eight, invece, questa è il quarto successo finale dell’Olimpia, a una sola lunghezza di distanza dalla Pallacanestro Treviso. Questo è l’11° trofeo nell’era Giorgio Armani iniziata nel 2008. Oltre alla Frecciarossa Final Eight 2022, in questi anni Milano ha conquistato tre Scudetti (2014/15, 2015/16 e 2017/18), tre Coppe Italia (2016, 2017, 2021) e quattro Supercoppe Italiane (2016, 2017, 2018, 2020).

La finale

Davanti a un pubblico di 4998 spettatori della Vitrifrigo Arena, Milano conquista lsuperala Bertram Tortona. I meneghini provano subito a spezzare l’equilibrio, trascinati da un ottimo Delaney (10 punti e 5 assist) e dalle prime triple di serata di Daniels (8 punti); una tripla in allontanamento di Hall (12 punti) firma il primo tentativo di fuga sul 14-8. Alcuni squilli di Macura (17 punti) cercano di tenere Tortona agganciata al match ma una solida circolazione di palla dell’Olimpia viene finalizzata da Melli (14 punti e 9 rimbalzi per un 28 di valutazione) e Hall, firmando così il nuovo massimo vantaggio dell’A|X Armani Exchange sul +12 (25-13 dopo 10’). Anche nel secondo periodo Milano resta attentissima nel limitare i tiratori avversari, senza mai permettere alla Bertram di prendere ritmo (eccetto che per qualche magia di Macura). In attacco, tuttavia, qualche imprecisione di troppo non fa scappare definitivamente l’A|X Armani Exchange. Un gioco da quattro di Macura e alcune accelerazioni di Filloy accorciano le distanze sul -8, prima che il pick and roll gestito da Delaney e Bentil ristabilisca la doppia cifra di vantaggio. Al termine del primo tempo, Rodriguez risponde a un super Mascolo (11 punti, 4 assist e 4 rimbalzi) per il 41-33 dell’intervallo.

Nella ripresa continua la risalita di Tortona, guidata da uno scatenato Filloy (12 punti) e da una serie di perle di Macura; la Bertram arriva così anche sul 44-43, prima che Hall, Hines (6 punti e 8 rimbalzi) e una serie di liberi mandati a bersaglio da Melli sfrutta ristabilisce un margine di sicurezza a favore dei meneghini (53-47 dopo 30’). Il trend favorevole ai biancorossi continua nel quarto periodo, grazie al letale pick and roll tra Rodriguez e Melli (62-47). A spegnere ogni tipo di sogno di gloria di Tortona ci pensano infine ancora il Chacho e una tripla ben costruita da Datome (6 punti). Nonostante qualche ulteriore spunto di Mascolo, Tortona perde ulteriormente terreno. Finisce 78-61.

Ettore Messina: tutti i trionfi

Ettore Messina conquista la 9a Coppa Italia della sua carriera, dopo i 4 successi con la Virtus Bologna (1990, 1999, 2001 e 2002), i 3 trionfi con la Benetton Treviso (2003, 2004, 2005) e la vittoria nell’edizione 2021 sempre con l’A|X Armani Exchange Milano. Per quanto riguarda il format della Final Eight, Messina ha conquistato 7 edizioni (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2021 e 2022). In riferimento all’Albo d’oro dei coach, Messina ha un netto vantaggio sugli inseguitori sia con la formula della Final Eight (staccati a quota 3 ci sono Simone Pianigiani e Romeo Sacchetti) che in generale in Coppa Italia (Alberto Bucci, Aza Nikolic, Dan Peterson, Simone Pianigiani e Romeo Sacchetti hanno 3 trionfi a testa). Messina ha vinto 56 partite in Coppa Italia, avvicinandosi ulteriormente alla vetta della classifica occupata da Alberto Bucci a quota 57. Il coach attualmente dell’Armani è in testa invece per percentuale di vittorie nella competizione (82.4%, 56 su 68; davanti a Dan Peterson 27/34, 79.4%). Messina ha anche raggiunto Franco Marcelletti a quota 68 partite giocate in Coppa Italia, alle spalle di Bucci (81), Zorzi (77), Recalcati (71) e Bianchini (69).