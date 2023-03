Coppa Italia LNP 2023, esultano la Vanoli Cremona e la Agribertocchi Orzinuovi

Si sono disputate nella bella cornice della E-Work Arena di Busto Arsizio le finali della Coppa Italia di Serie A2 e di Serie B. Festeggiano la Vanoli Cremona e la Agribertocchi Orzinuovi che hanno superato, rispettivamente, la Tramec Cento e la VI.DA.SI. Real Sebastiani Rieti. Ecco come è andata.

COPPA ITALIA SERIE A2

La Vanoli Cremona si impone sulla Tramec Cento con il punteggio di 65-60 nella finale disputata alla E-Work Arena di Busto Arsizio e conquista la Coppa Italia LNP Old Wild West 2023 di Serie A2. I ragazzi di coach Cavina hanno giocato e vinto, con grande intensità e con grande attenzione difensiva, una partita molto combattuta, riuscendo nel finale ad avere la meglio sul forte avversario. Sugli scudi Paul Eboua, Matteo Piccoli e Mirza Alibegovic che chiudono il referto con 17, 15 e 12 punti a testa.

Il tabellino di Vanoli Basket Cremona - Tramec Cento 65-60 (16-9, 22-16, 19-17, 8-18)

Vanoli Basket Cremona: Paul Eboua 17 (5/8, 2/3), Matteo Piccoli 15 (2/2, 3/4), Mirza Alibegovic 12 (3/4, 2/5), Davide Denegri 9 (3/5, 1/4), Lorenzo Caroti 6 (1/2, 1/6), Andrea Pecchia 4 (1/4, 0/1), Joseph yantchoue Mobio 2 (1/2, 0/3), A.j. Pacher 0 (0/2, 0/1), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0), Tommaso Vecchiola 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Paul Eboua 11) - Assist: 20 (Davide Denegri 6)

Tramec Cento: Derrick Marks 16 (3/8, 1/6), Giovanni Tomassini 16 (1/4, 4/9), Dominique Archie 7 (2/3, 1/4), Daniele Toscano 6 (3/9, 0/2), Matteo Berti 5 (1/3, 0/0), Giacomo Zilli 4 (1/3, 0/0), Federico Mussini 3 (0/4, 1/3), Gregor Kuuba 3 (0/1, 1/2), Yankiel Moreno 0 (0/0, 0/0), Leonardo Baldinotti 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 28 11 + 17 (Matteo Berti 9) - Assist: 10 (Giovanni Tomassini 4)

COPPA ITALIA DI SERIE B

L'Agribertocchi Orzinuovi, dopo aver vinto la Supercoppa a settembre, fa il bis e si aggiudica la Coppa Italia LNP 2023 di Serie B, superando la VI.DA.SI. Real Sebastiani Rieti al termine di una partita sempre condotta, che ha visto i lombardi fare il break decisivo nell'ultimo periodo.

Super prova di Emanuele Trapani, che come in Supercoppa è eletto Mvp, con una prova da 17 punti e 6 falli subiti. Ottimi anche Ennio Leonzio con 13 e Giovanni Gasparin con 11 punti; il premio di miglior Under 21, Trofeo "Matteo Bertolazzi", va a Nicolas Alessandrini, che dopo i 20 punti in 14 minuti della semifinale con Vigevano, mette a segno 9 punti con 5 rimbalzi e 4 assist. Per Rieti 11 punti di Paesano e 10 di capitan Piazza.

Il tabellino di VI.DA.SI. Real Sebastiani Rieti - Agribertocchi Orzinuovi 45-66 (11-20, 18-12, 13-14, 3-20)

VI.DA.SI. Real Sebastiani Rieti: Alessandro Paesano 11 (3/7, 1/1), Alessandro Piazza 10 (0/3, 2/5), Riccardo Chinellato 7 (3/9, 0/4), Marco Contento 7 (2/2, 1/8), Simone Tomasini 4 (2/5, 0/3), Alessandro Ceparano 4 (2/4, 0/2), Franko Bushati 2 (1/1, 0/6), Giordano Pagani 0 (0/1, 0/0), Lorenzo Piccin 0 (0/0, 0/3), Alessio Mazzotti 0 (0/0, 0/0), Andrea Leonetti 0 (0/0, 0/0), Gianluca Frattoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 7 - Rimbalzi: 30 9 + 21 (Simone Tomasini 6) - Assist: 10 (Alessandro Piazza, Riccardo Chinellato, Marco Contento, Simone Tomasini, Franko Bushati 2)

Agribertocchi Orzinuovi: Emanuele Trapani 17 (5/9, 1/2), Ennio Leonzio 13 (2/4, 2/8), Giovanni Gasparin 11 (1/1, 3/5), Nicolas Alessandrini 9 (3/7, 1/3), Riziero Ponziani 8 (4/10, 0/0), Mattia Da campo 6 (3/3, 0/2), Destiny Agbamu 2 (0/0, 0/0), Marco Planezio 0 (0/1, 0/4), Alessandro Procacci 0 (0/0, 0/2), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 43 11 + 32 (Mattia Da campo 8) - Assist: 14 (Nicolas Alessandrini, Marco Planezio 4)