Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West, il calendario della Final Four: come vederla in tv e streaming

La Sala Convegni “Gaetano Volpe” della BCC Cantù ha ospitato la presentazione della Final Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West: l’evento, organizzato da Pallacanestro Cantù, sarà disputato alla E-Work Arena di Busto Arsizio l’11 e 12 marzo prossimi.

Ad introdurre la conferenza, presentata da Riccardo Berti, responsabile comunicazione di Pallacanestro Cantù, i saluti istituzionali di Giuseppe Molteni, vicesindaco di Cantù, Roberto Allievi, presidente di Pallacanestro Cantù, Massimo Faraoni, segretario generale di Lega Nazionale Pallacanestro, Alessandro Santoro, general manager di Pallacanestro Cantù e Massimo Dozio, direttore generale di BCC Cantù, sponsor dell’evento.

Sono stati poi annunciati i due vincitori del Premio “Pierfrancesco Betti”, riconoscimento riservato ai migliori dirigenti della Coppa Italia LNP, votati dai rappresentanti delle squadre finaliste. Per la Serie A2 si è imposto Ivan Belletti, general manager della Benedetto XIV Cento; in Serie B successo per Marino Spaccasassi, vice presidente e general manager della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955.

In chiusura è stata presentata la copertura televisiva dell’evento, con le gare della Final Four che saranno trasmesse in diretta integrale per gli abbonati alla piattaforma streaming LNP Pass e sul canale MS Channel (via satellite, canale 814 Sky ed in chiaro su Tivusat), in virtù dell’accordo con Mediasport Group, Media Tv partner di LNP per la terza stagione.

Questo il calendario ufficiale delle due competizioni.

COPPA ITALIA LNP OLD WILD WEST SERIE A2

Semifinali

Vanoli Cremona-Reale Mutua Torino 11 marzo ore 18:00 E-Work Arena Busto Arsizio

Acqua S.Bernardo Cantù-Tramec Cento 11 marzo ore 20:45 E-Work Arena Busto Arsizio

Finale Coppa Italia Serie A2 12 marzo ore 19:00 E-Work Arena Busto Arsizio

COPPA ITALIA LNP OLD WILD WEST SERIE B

Real Sebastiani Rieti-Blacks Faenza 11 marzo ore 13:00 E-Work Arena Busto Arsizio

Elachem Vigevano-Agribertocchi Orzinuovi 11 marzo ore 15:30 E-Work Arena Busto Arsizio

Finale Coppa Italia Serie B 12 marzo ore 16:00 E-Work Arena Busto Arsizio