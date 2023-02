Coppa Italia LNP Old Wild West, il calendario ufficiale della Final Four di Busto Arsizio

Nei giorni scorsi la Lega Nazionale Pallacanestro ha assegnato alla Società Pallacanestro Cantù l’organizzazione della Final Four della Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West.

La Final Four della Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West è riservata alle migliori squadre del girone di andata del Campionato di Serie A2 e del Campionato di Serie B, poi qualificatesi attraverso gli scontri diretti dei quarti di finale alla fase che assegna i trofei.

La Final Four si svolgerà nei giorni di sabato 11 marzo, per le semifinali, e domenica 12 marzo, per le finali. Tutte le gare saranno disputate alla E-Work Arena di Busto Arsizio, impianto che può contenere fino a 4.500 spettatori.

Questo il calendario ufficiale delle due competizioni.

Coppa Italia LNP Old Wild West Serie A2

Semifinali

Vanoli Cremona-Reale Mutua Torino 11 marzo ore 18:00 E-Work Arena Busto Arsizio

Acqua S.Bernardo Cantù-Tramec Cento 11 marzo ore 20:45 E-Work Arena Busto Arsizio

Finale Coppa Italia Serie A2 12 marzo ore 19:00 E-Work Arena Busto Arsizio

Coppa Italia LNP Old Wild West Serie B

Real Sebastiani Rieti-Blacks Faenza 11 marzo ore 13:00 E-Work Arena Busto Arsizio

Elachem Vigevano-Agribertocchi Orzinuovi 11 marzo ore 15:30 E-Work Arena Busto Arsizio

Finale Coppa Italia Serie B 12 marzo ore 16:00 E-Work Arena Busto Arsizio