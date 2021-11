Coppe europee: le italiane in campo, programma, orari e dove vederle in tv o streaming

Le italiane in campo (tranne il Banco di Sardegna Sassari impegnata nella prima parte di questa terza giornata di Fiba Champions League iniziata la settimana scorsa) per la settimana europea di basket. Si gioca per il primato in classifica nelle rispettive competizioni: la Nutribullet Treviso sfiderà gli ungheresi del Falco Szombathely in Champions League, la Virtus Segafredo Bologna se la vedrà in Eurocup contro il Buducnost, mentre in Eurolega l’A|X Armani Exchange Milano ospita il Barcellona per contendersi lo scettro di regina (temporanea) d’Europa. Ieri sera in Eurocup Trento battuto in casa dai lituani del Lietkabelis 61-77 nella terza giornata.



EUROLEGA

Armani Exchange Milano – Barcellona: domani 4 novembre, ore 20:30, Sky Sport Arena e Eleven Sports

Domani sera al Forum di Milano la sfida più attesa di questa prima parte di stagione. A sfidarsi tra loro non solo semplicemente le due formazioni che si trovano a condividere il primo posto in classifica appaiate dal medesimo record di 6 vinte ed una sola sconfitta, ma soprattutto i due club che han mostrato il miglior stato di condizione tecnico, fisico e mentale. I catalani finalisti nella passata stagione, ed ancora saldamente guidati in panchina dall’ex stella Sarunas Jasickevicious, hanno cambiato poco in estate, andando ad effettuare alcune mirate aggiunte ad un roster già tra i più profondi e completi dell’intera manifestazione. Nessun problema nella difficile Liga Acb, dove i blaugrana guardano tutti dall’alto come unica squadra a punteggio pieno.

EUROCUP

Ratiopharm Ulm – Umana Reyer Venezia: oggi, ore 19:30, Eleven Sports

Difficile trasferta in Germania per gli uomini di coach De Raffaele, impegnati sul campo del Ratiopharm Ulm, impegnati nella scorsa giornata sul campo della capolista del girone Virtus Bologna ed a cui han fatto sudare le proverbiali sette camicie per riuscire ad imporsi (87-76 il punteggio finale). L’extra sforzo profuso contro i bolognesi è però costato la sconfitta patita tra le mura amiche di casa nell’ultima giornata di Basketball Bundesliga contro Francoforte (80-88), e che li vede ora momentaneamente fuori dalla griglia play off con record di 3 vinte e 3 perse, a testimonianza di una continuità di rendimento ancora da trovare.



Budcnost Voli Podgorica – Segafredo Virtus Bologna: oggi, ore 19, Sky Sport Action e Eleven Sports

Trasferta in Montenegro da non sottovalutare quella che attende gli uomini di coach Sergio Scariolo.

La squadra di Podgorica occupa infatti la prima posizione nel girone proprio a pari merito con i bolognesi ed il Cedevita Ljubljana, mentre in Aba Liga insegue il Partizan Belgrado con una sola sconfitta rimediata nei primi 6 incontri dell’anno (85-69 la vittoria nell’ultima giornata ottenuta ai danni del Mornar Bar). Nella seconda giornata di Eurocup hanno avuto la meglio del Valencia, squadra che punta dritto alla finale della competizione, per 71-70 e non a caso grazie soprattutto alla prova da incorniciare del principale acquisto estivo, l’ex Milano Vladimir Micov, e dichiarando apertamente di volersi giocare le proprie carte fino in fondo senza mai nascondere il desiderio di riconquistarsi il diritto ad accedere al piano di Eurolega.



CHAMPIONS LEAGUE

Darussafaka Istanbul – Happy Casa Brindisi: oggi, ore 18, Rai Sport HD

Seconda parte del programma della terza giornata di Basketball Champions League che vede impegnato il collettivo di coach Frank Vitucci sull’insidioso campo del Darussafaka Istanbul, uscito sconfitto per 66-60 dal campo del Cluj Napoca nella prima (e sin qui unica) partita disputata dai turchi in coppa. Dopo i fasti del recente passato culminati con la vittoria dell’Eurocup nella stagione 2017-2018 e la partecipazione all’Eurolega, il club di Istanbul sta attraversando un periodo di assestamento economico da cui deriva un fisiologico ridimensionamento al parco giocatori.

Nutribullet Treviso – Falco Szombathely oggi, ore 20:30, YouTube Basketball Champions League

Sfida al vertice che mette in palio il primo posto da imbattuti al termine della fase d’andata di questo Gruppo D di Basketball Champions League. Se nel modesto campionato ungherese non stupisce il cammino fin qui perfetto degli uomini guidati dall’allenatore serbo Milos Konakov (9-0, 81-73 il punteggio finale con cui hanno regolato gli Ose Lions, quarti in classifica) sorprende invece quanto mostrato in campo europeo: 83-78 e 74-80 i risultati con cui hanno domato Aek Atene prima (in casa), e Vef Riga successivamente (in trasferta).

FIBA EUROPE CUP

Hapoel Gilboa Galil Elyon – UNAHOTELS Reggio Emilia oggi, ore 18, canale Youtube Fiba

Trasferta da non sottovalutare in terra israeliana per gli uomini di coach Caja, impegnati nella cittadina di Gan Ner a fronteggiare i beniamini di casa reduci da una convincente vittoria in Winner League (massimo campionato nazionale) conquistata fra le mura amiche di casa ai danni dell’Hapoel Eilat per 94 a 86 (2–2 il record complessivo).