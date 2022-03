Datome lancia l'Olimpia Milano: "Abbiamo sempre fame"

"L'Olimpia ha sempre desiderio di vincere". Questa la sintesi estrema del pensiero di Gigi Datome, stella dell'Olimpia Milano, che ha fatto il punto in casa biancorossa in vista della volata finale di stagione.

“Mi sento bene e in questo momento della mia carriera è la cosa fondamentale per me. Se sto bene lavoro bene e gioco bene, così i minuti arrivano e in campo faccio le cose che devo fare. A tanti piccoli guai fìsici quest'anno si è aggiunto anche il Covid, una situazione fastidiosa perché fa perdere il ritmo del gioco”, ha detto Datome su “La Repubblica - Milano”.

Una squadra dalla mentalità "cannibale" quella di coach Ettore Messina: “L'Armani ha una identità ed è chiara nonostante i cambi di roster. Abbiamo dei punti di riferimento, che finora hanno avuto un rendimento continuo, e gli altri, che si devono trovare pronti per aiutare la squadra a vincere. È la cosa più diffìcile perché siamo esseri umani e performare in poco tempo è complicato. Ma è anche il nostro segreto e quello delle grandi squadre. Schierare, al fianco dei nostri cardini, giocatori affidabili che mostrano desiderio e aspettative è il motivo che oggi ci fa stare in testa alla classifica, con una coppa Italia vinta e ai vertici dell'Eurolega”.

Datome stella in una serie A nuovamente affollata di grandi campioni. Anche i migliori italiani, rientrati dall'estero. “Credo che per il campionato sia un bene che tanti italiani prestigiosi siano tornati in Serie A, pur per motivi differenti, nelle ultime stagioni. Magari qualcuno oggi pensa che Milano e Bologna si siano staccate ulteriormente dalle rivali ma sono convinto che altri club, come Venezia e Sassari in passato, dando il massimo nel momento decisivo, possano puntare a vincere. Tutti si aspettano la rivincita della finale del 2021 con Bologna, ma manca tanto e in mezzo ci sono tappe fondamentali per noi come i playoff di Eurolega”.

Moraschini rescinde

La società ha comunicato intanto di aver rescisso anticipatamente il contratto con l'atleta Riccardo Moraschini in scadenza il prossimo 30 giugno.