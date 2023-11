Dinamo Sassari - Givova Scafati: segui la partita in tv e in streaming

Il Banco di Sardegna Sassari, dopo le sconfitte di Pistoia in campionato e contro Ludwigsburg in BCL, apre la 9a giornata affrontando al PalaSerradimigni la Givova Scafati Basket, che viene dal ko in volata di Varese. Soltanto due i precedenti giocati in Serie A tra le società, entrambi conquistati dalla Dinamo nella passata stagione. Sono 33 i precedetti tra Piero Bucchi e Stefano Sacripanti, con l’attuale coach di Scafati avanti 17-16.

Il grande ex veste la canotta di Scafati: David Logan ha giocato a Sassari nelle stagioni 2014/15, 2015/16 e 2021/22, completando un totale di 131 partite e realizzando oltre 2.000 punti su suolo italiano con la canotta della Dinamo, club con il quale ha conquistato il “triplete” nella stagione 2014/15. Robinson, invece, è stato alla Dinamo nelle annate 2021/22 e 2022/23, cumulando 64 presenze nelle competizioni nazionali e siglando 12.6 punti e 5.7 assist a partita.

Demetre Rivers, ala Givova Scafati Basket: "Il nostro avvio di stagione è stato solido. Abbiamo ottenuto vittorie importanti, ma anche sconfitte pesanti. Nel complesso, stiamo avendo un buon cammino, imparando da ogni partita cosa possiamo fare per continuare a migliorare. Non sapevo esattamente cosa aspettarmi all’inizio di questa stagione perché è il mio primo anno nel campionato italiano, ma mi aspettavo che fossimo competitivi, che costruissimo un’intesa, che imparassimo dai nostri errori in ogni partita e che migliorassimo di settimana in settimana. A Sassari, le principali difficoltà della partita saranno il controllo dei rimbalzi, spezzare il gioco avversario con la nostra difesa, adattandoci a ciò che faranno. Hanno diversi giocatori che possono contribuire alla squadra in modi diversi, quindi è difficile dire chi saranno gli atleti più pericolosi. Hanno diversi giocatori che tirano efficacemente da tre, hanno buoni marcatori, minacce interne ed esterne, un buon stoppatore, insomma nel complesso una squadra ben assortita. Credo sia importante concentrarsi sulle tattiche difensive su cui abbiamo lavorato questa settimana. Dobbiamo essere nei punti giusti, usare le rotazioni giuste, assicurarci di avere le spalle coperte e comunicare per essere sicuri di essere tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Dobbiamo portare energia e giocare con ritmo in attacco e prendere bene la palla a rimbalzo. Credo che queste siano cose importanti che ci aiuteranno ad avere successo contro Sassari".

Dinamo Sassari - Givova Scafati: segui la partita in tv e in streaming



Dinamo Sassari - Givova Scafati, gara della 9a giornata di serie A, si gioca oggi - sabato 25 novembre - alle ore 20,30 e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN e in tv su Eurosport2.