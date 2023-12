Dinamo Sassari - Happy Casa Brindisi: segui la partita in diretta

Dopo la netta sconfitta di Brescia, il Banco di Sardegna Sassari chiude la 12ª giornata della Serie A UnipolSai 2023/24 ospitando l’Happy Casa Brindisi, che viene dalla vittoria contro Varese. Sassari e Brindisi si sono già affrontate 35 volte con le due squadre in Seria A a partire dalla stagione 2010/11. La Dinamo è avanti sia nel computo totale (18-17) sia nelle sfide dirette giocate in casa (11-5). Nelle ultime due stagioni regolari solo vittorie casalinghe. L’ultima vittoria di Brindisi a Sassari è della stagione 2020/21

Piero Bucchi è l'ex di turno: è stato il coach dei brindisini dal 2011 al 2016, essendo stato anche il protagonista della promozione dalla Legadue nell’annata 2011/12, raggiungendo 60 vittorie in 128 partite.

Piero Bucchi, coach Banco di Sardegna Sassari: "Partita importante per tanti aspetti, veniamo da una settimana non buona da Brescia, vogliamo cercare di reagire e fare una buona gara. Whittaker e Diop stanno dando dei segnali di ripresa anche per poco speriamo di poter essere al completo e riuscire a schierarli qualche minuto. Sono nei 12 salvo imprevisti. Gli infortuni non devono diventare una scusa, ma sono sicuramente una delle cause, chi è stato dentro sempre può pagare la stanchezza, ma noi dobbiamo andare oltre. Ci sono stati dei confronti anche tra di noi sia con i giocatori che con la società come è giusto che sia in questi casi, vogliamo fare 2 punti importanti per la classifica. Quando una partita finisce come quella di Brescia è normale guardarsi in faccia, abbiamo lavorato, abbiamo volontà di ripartire, se vogliamo possiamo essere un’altra squadra, volitiva, coesa come con Milano e Scafati, mentre ad Atene e Brescia non lo siamo stati. Mi meraviglierei che domenica non facessimo una buona partita, vedremo se sarà sufficiente per battere Brindisi”.

Dinamo Sassari - Happy Casa Brindisi, posticipo della 12a giornata di serie A, si gioca oggi - domenica 17 - alle ore 20 e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.