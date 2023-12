Il destino della compagine sarda è tutto nelle mani dei ragazzi di coach Piero Bucchi (record 1-4), i quali dovranno assolutamente ottenere una vittoria per sperare nella qualificazione ai play-in.

Dal canto loro i polacchi (record 2-3) dovranno uscire dal PalaSerradimigni con una vittoria per poter affrontare la fase successiva da una posizione di riguardo; all'andata furono i polacchi a vincere per 93-85 nella gara inaugurale del Gruppo D. L'allenatore Arkadiusz Miloszewski lascerà al playmaker di casa Andrzej Mazurczak libertà totale nella creazione di occasioni per sé e per i compagni, oltre alla possibilità di raccogliere rimbalzi per far ripartire la transizione. In assenza di un vero centro, saranno tre i lunghi a protezione del pitturato: Morris Udeze e Zac Cuthbertson saranno i riferimenti principali, poiché in grado di sfruttare la propria fisicità negli ultimi metri sia per difendere sia per attaccare il ferro; Tony Meier, invece, aggiungerà ulteriori centimetri e farà il lavoro sporco. A chiudere il quintetto ci penserà la guardia tiratrice Przemyslaw Zolnierewicz, bravo a trovare la retina da più posizioni e a dare una mano in difesa.

L'americano Avery Woodson si prenderà la responsabilità di ispirare la second unit ed il compagno di reparto Filip Matczak proverà a fatturare quanti più punti possibili dai suoi suggerimenti; le ali Kacper Borowski e Michal Nowakowski agiranno su molteplici fronti, con il secondo che avrà anche la funzione di centro in mancanza di un vero ricambio in quel ruolo. Inoltre potrebbero essere impiegati per pochi minuti anche la guardia Artur Labinowicz e il pivot Maciej Zmudzki. Nel campionato polacco, il King Szczecin ha ottenuto la vittoria in trasferta per 89-96 sul parquet del Legia Varsavia mantenendo di fatto il secondo posto in classifica (record 8-5).

Dinamo Sassari - King Szczecin: dove vedere partita in diretta tv e in streaming

Dinamo Sassari - King Szczecin, gara di Basketball Champions League, si gioca oggi - mercoledì 20 dicembre - alle ore 20,30 e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.