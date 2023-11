Dinamo Sassari - Ludwigsburg: dove seguire la partita in diretta 

La vittoria sul parquet di Ludwigsburg per 79-89 ha risvegliato dal torpore i ragazzi di coach Piero Bucchi, consci del proprio talento e desiderosi di riprendere in mano il loro percorso in BCL. I tedeschi andranno al PalaSerradimigni col coltello tra i denti, poiché un'altra sconfitta rischierebbe di condannarli all'eliminazione.

L'allenatore dei teutonici, Joshua King, si affiderà completamente all'estro di Jayvon Graves: la combo guard americana è un pericolo costante sui due lati del campo e ha le capacità per produrre gioco sia per se stesso sia per i compagni; Desure Buie lo sgraverà delle responsabilità nei momenti clutch della partita, mentre Jaren Lewis si farà trovare pronto per raccogliere gli scarichi e colpire principalmente da oltre l'arco. Yorman Polas avrà la funzione di collante tra le due metà campo, poiché dotato di grande efficienza in fase realizzativa e muscoli per proteggere a dovere la zona del ferro; Eddy Edigin ed Elijah Childs faranno staffetta nel ruolo di centro, facendosi trovare pronti a giocare il pick and roll e a tagliare verso il canestro.

In uscita dalla panchina, la scelta ricade su una batteria di esterni con il compito di fare male dai 6.75 metri: la point guard Deion Hammond non eccelle nella gestione dei possessi e per questo motivo viene utilizzato più propriamente come finalizzatore; Silas Melson può far ripartire la transizione grazie alla sua presenza a rimbalzo, sfruttando successivamente i suoi movimenti off the ball per stracciare la retina da dietro l'arco; infine, il classe 2003 Jacob Patrick beneficerà del suo talento da tiratore puro per ritagliarsi minuti importanti all'interno della partita. In Bundesliga, il Ludwigsburg è stato battuto per 92-84 dal Bayern Monaco scendendo al nono posto in classifica (record 4-3) con una gara ancora da recuperare.

Ludwigsburg, Scafati e Milano saranno i prossimi tre banchi di prova della Dinamo, tutti al PalaSerradimigni. Non esistono partite semplici, ieri i tedeschi hanno sfiorato la vittoria in casa del Bayern, Scafati è una squadra tosta che lotta per le prime otto posizioni, la squadra di Bucchi ha però bisogno di svoltare definitivamente, vincere è l’unico modo per dare gas al motore del Banco, serve il contributo di tutti.

Dinamo Sassari - Riesen Ludwigsburg: dove seguire la partita in diretta

Dinamo Sassari - Riesen Ludwigsburg, gara della 4a giornata di Champions League, si gioca oggi - mercoledì 22 novembre - alle ore 20.30, e viene trasmessa in diretta su DAZN.