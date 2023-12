A seguito del successo in volata contro Scafati, il Banco di Sardegna Sassari è protagonista del lunch match della 10a giornata ospitando l’Olimpia Milano, che viene dalla sconfitta contro Pistoia in campionato e dal match di Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas.

Le due squadre si sono già affrontate in 60 precedenti, 41 dei quali conquistati dai lombardi. In casa la Dinamo ha vinto 7 degli scontri diretti disputati. Soltanto nelle ultime due stagioni Sassari e Milano si sono incrociate 11 volte in Serie A: 4 in stagione regolare, 6 nei playoff e una in Coppa Italia. I biancoblu hanno conquistato solo un successo (nella regular season 2021/22, per 92-90).

Sono 33 le gare in cui Piero Bucchi (un ex, 94 panchine a Milano) ed Ettore Messina si sono incrociati da capo allenatori, con 24 successi dell’attuale coach di Milano. Messina ha conquistato gli ultimi 8 scontri diretti con Bucchi. Curiosità: Shavon Shields a 15 punti dai 2000 in Serie A.

Piero Bucchi, coach Banco di Sardegna Sassari: “Sono le partite più stimolanti, giocare contro Milano è sempre bello e difficile, stanno avendo alti e bassi, dobbiamo cercare di fare la miglior partita possibile, conosciamo il loro potenziale, se sono in giornata possono dominare, o darti qualche spiraglio se giocano in maniera “normale”. Non ci sarà Diop che è ancora out per infortunio, non so Whittaker che ha avuto un problema virale e forse oggi proverà a rientrare in allenamento”.

Dinamo Sassari - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dinamo Sassari - Olimpia Milano, gara della 10a giornata di serie A, si gioca domani - domenica 3 dicembre - alle ore 12.00 e viene trasmessa in diretta su DAZN e in tv su Eurosport 2.