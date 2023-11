Dolomiti Energia Trentino - Aris Salonicco: dove vedere la partita in diretta

I bianconeri dopo una settimana sfortunata che li ha visti sconfitti al supplementare prima in EuroCup a Podgorica e quindi in campionato a Casale sono tornati alla "base" per affrontare 8 giorni caratterizzati da tre importanti partite in casa consecutive: a cominciare da questa sera, alle 20.00 alla Il T quotidiano Arena, con il nono turno di regular season nel girone B di BKT EuroCup contro l'Aris Salonicco. E' il match che chiude i round di andata del girone a 10 squadre, in cui i greci e i bianconeri occupano in coabitazione il sesto posto in classifica. Ecco perché, visto che proprio i 6 saranno i posti playoff assegnati dopo 18 partite di regular season, la sfida è particolarmente delicata. Trento la affronta con gli stessi protagonisti delle ultime due uscite (ancora out Davide Alviti), ma con la voglia di riscattare due sconfitte brucianti e di regalare un'altra serata di spettacolo ed emozione al proprio pubblico.

I ragazzi di coach Paolo Galbiati giocano in casa oggi per invertire la rotta e riprendere il loro cammino. A Trento arrivano i greci dell'Aris Thessaloniki (record 3-5 come i bianconeri) reduci dalla sconfitta interna per 88-99 contro il ratiopharm Ulm. Il capo allenatore Ioannis Kastritis conterà sulla coppia di esterni composta da Marcus Joshua Carr e Roberto Tremaine Gallinat: il primo è un three-level scorer in grado di infuocare la propria squadra con le sue giocate di talento puro; il secondo è una guardia tiratrice di striscia, ma che non disdegna le incursioni al ferro per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Eleftherios Bochoridis è un giocatore di esperienza che avrà il compito di aiutare i compagni su entrambi i lati del campo; i lunghi Ronnie Lee Harrell Jr e Kristeon Lamar Bankston proteggeranno il ferro e faranno tanto lavoro sporco sotto le plance per arginare la fisicità degli avversari. Il talento degli ellenici si paleserà con l'ingresso della second unit: Silvio Samuel De Sousa è il backup nel ruolo di centro, presenza fissa nel pitturato e abile sia a rimbalzo sia nel leggere le linee di passaggio. Gli spot di guardia saranno ricoperti dal cecchino Vassilis Toliopoulos – pericoloso anche dalla media distanza e come playmaker aggiunto– e da Dimitris Katsivelis, il quale si prenderà le responsabilità di costruire gioco in uscita dalla panchina. Infine, le ali Nikolaos Persidis e Diamantis Slaftsakis daranno possibilità di rifiatare ai titolari in determinati momenti della partita.

Dolomiti Energia Trentino - Aris Salonicco: dove vedere la partita in diretta

Dolomiti Energia Trentino - Aris Salonicco, gara della 9a giornata di Eurocup, si gioca oggi - mercoledì 29 novembre - alle ore 20.00 in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.