Tre vittorie consecutive in EuroCup sono il bottino con cui la squadra di coach Paolo Galbiati si presenta ad una sfida probante come quella del Round 7. A Trento domani sera arriva il Cluj-Napoca, secondo nel Girone B (record 5-1) e con lo stesso numero di successi in fila dopo il trionfo casalingo per 86-75 contro il ratiopharm Ulm. La compagine allenata da Mihai Silvasan predilige una transizione veloce e si affida alla coppia di esterni Karel Guzman - Dennis Seeley non solo per creare il maggior numero di pericoli in attacco, ma anche per raccogliere rimbalzi e correre a tutto campo. Bryce Jones Jr e Jarrell Eddie - tiratori di striscia - fungono da semi-collante tra backcourt e frontcourt, mentre il lungo Andrija Stipanovic è il pericolo numero uno nel pitturato. Adam Mokoka ha un minutaggio elevato in uscita dalla panchina grazie soprattutto alla sua capacità di sapersi muovere su entrambi i lati del campo; nonostante rimanga più attaccato alla zona del pitturato, Emmanuel Cate è un centro in grado di trasformarsi in passatore sullo short roll e utilizza le sue capacità di spostare la palla quando non trova sbocchi in post basso.

Aggiunte importanti per le rotazioni di coach Silvasan sono l'esterno veterano Patrick Richard e il lungo Mareks Mejeris: il primo si mette a disposizione dei compagni aiutando a rimbalzo e nella gestione dei possessi, cercando anche soluzioni al ferro; il secondo mette i suoi 207 centimetri tra area e pitturato per creare problemi agli avversari tanto in attacco quanto in difesa, sfruttando anche le doti da passatori. I giovani Mihai Maciuca (classe 2000), Eduard Roschnafsky (classe 2003) e David Lapuste (classe 2004) sono gli altri aggregati. Nel campionato romeno, il Cluj-Napoca ha mantenuto l'imbattibilità allungando a sette la striscia di vittorie consecutive dopo il largo successo per 100-67 sul Laguna Sharks.

Dolomiti Energia Trentino - Cluj Napoca, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dolomiti Energia Trentino - Cluj Napoca, gara di Eurocup, si gioca domani - mercoledì 15 novembre - alle ore 20 in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.