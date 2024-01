Dolomiti Energia Trentino - Germani Brescia: segui la partita in partita in diretta

Dopo la sconfitta di Cremona in campionato e il successo interno contro lo Slask Wroclaw in Eurocup, la Dolomiti Energia Trentino apre il 17° turno di serie A ospitando la Germani Brescia, che viene dalla vittoria contro Treviso. Sono 16 le gare già giocate tra le due squadre in Serie A, 15 partite in stagione regolare e una gara di Coppa Italia giocata nell’edizione 2022. Trento guida nel conto delle vittorie per 12-4 e in casa contro Brescia ha perso soltanto una volta su 7 precedenti. L’unica vittoria dei biancoblu sul parquet dei bianconeri è della stagione 2017/18 (56-66). Alessandro Magro ha conquistato due dei tre precedenti giocati contro Paolo Galbiati. Le due squadre si sono affrontate questa stagione nell’anticipo del 5° turno, il 28 ottobre 2023, quando Trento sbancò il PalaLeonessa A2A con il punteggio finale di 82-90, grazie ai trascinatori Grazulis (16 punti) e Alviti (13 punti).

Myles Stephens, ala Dolomiti Energia Trentino, alla vigilia: "Siamo molto carichi e determinati, come squadra, arrivando a questo appuntamento interno contro Brescia: giocheremo anche sabato spinti dal nostro pubblico, che ha sempre risposto presente quest'anno, e con l'obiettivo di difendere il nostro campo. Certo conosciamo bene il valore di Brescia, una delle migliori squadre del campionato. La vittoria all'andata? Dovremo ripetere la stessa intensità e concentrazione che fummo capaci di mettere in campo al PalaLeonessa. Giocheremo con orgoglio e senso di urgenza, per mettere in campo la miglior versione possibile di noi stessi e del nostro basket. Il mio contributo finora? Di carattere sono sempre molto severo con me stesso, quindi di certo posso dire di poter e volere fare molto di più per aiutare la squadra ad avere successo. In attacco, in difesa, in ogni aspetto del gioco. Devo trovare il modo di esprimere in maniera più efficace le mie qualità, e lavoro duramente giorno dopo giorno per farlo. Serie A ed EuroCup sono competizioni di alto livello, in cui occorre mettere in campo costantemente massima attenzione e sforzo fisico e mentale. La stagione ci sta insegnando che non possiamo giocare in maniera leggera o sottovalutare alcun tipo di avversaria. Ci stiamo togliendo delle soddisfazioni, ma sono certo che possiamo fare ancora tanti passi in avanti".

Dolomiti Energia Trentino - Germani Brescia: segui la partita in partita in diretta

Dolomiti Energia Trentino - Germani Brescia, gara della 17a giornata di serie A, si gioca domani - sabato 20 gennaio - alle ore 19.30 e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.