Dolomiti Energia Trentino - Happy Casa Brindisi: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Dolomiti Energia Trentino, che viene dai k.o. di Sassari in campionato e contro il Cluj-Napoca in Eurocup, affronta tra le mura amiche l’Happy Casa Brindisi, reduce dalla settima sconfitta in campionato a Venezia e dal primo successo stagionale in FIBA Europe Cup contro il Kalev/Cramo.

Questa sarà la sfida numero 18 tra le due squadre, con i bianconeri avanti 11-6 nel computo totale dei precedenti e 6-3 nelle sfide giocate a Trento. Nelle ultime 4 gare ci sono state tre vittorie esterne, due delle quali della Dolomiti Energia. Serata speciale per Andrejs Grazulis è alla presenza numero 100 in campionato.

Happy Casa Brindisi alle prese con diverse assenze: Jeremy Senglin è out per un infortunio al bicipite femorale sinistro, Tommaso Laquintana è out per una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, JaJuan Johnson è out per una lesione al retto femorale sinistro, Eric Lombardi è out per una lesione al polpaccio.

Paolo Galbiati, coach Dolomiti Energia Trentino: "Brindisi è una squadra che nella partita infrasettimanale di coppa ha dimostrato le sue qualità: Sneed è un giocatore che oltre a tecnica e tattica mette sul campo una carica agonistica notevole, il rientro di Senglin potrebbe aiutarli nelle rotazioni degli esterni. Morris è un giocatore e un realizzatore di primo livello, lo ha dimostrato lo scorso anno al Lietkabelis. Ci sono giocatori "affamati" come Baheye e Lombardi. Noi dobbiamo tornare ad essere umili, a giocare con desiderio: ci siamo un po' specchiati e in queste ultime partite ne abbiamo pagato le conseguenze. Non dobbiamo essere i più belli, dobbiamo mantenere la nostra identità da underdog e da squadra che non può prescindere dal mettere sul parquet in ogni serata il massimo dell'intensità e dell'energia. Dobbiamo essere duri e pronti a dare ognuno il proprio contributo per il bene della squadra nel suo complesso: mi aspetto una reazione, con senso di responsabilità e intelligenza. Abbiamo un roster con tanti giocatori giovani o alla prima esperienza in Italia e in EuroCup, certe situazioni e certe dinamiche non le abbiamo vai vissute sulla nostra pelle, e tra questi mi ci metto anche io: alle nostre spalle però abbiamo una società seria che lavora e ci supporta. Siamo contenti di poter tornare subito in campo: sabato ci serve volontà, e voglia di stare insieme che non abbiamo mostrato nelle ultime uscite. Rispettiamo molto Brindisi, a prescindere dall'avversario domani la nostra prestazione dipenderà solo da noi e dal modo in cui staremo in campo".

Dolomiti Energia Trentino - Happy Casa Brindisi: dove vedere la partita in tv e in streaming

Dolomiti Energia Trentino-Happy Casa Brindisi, gara dell'8a giornata di serie A, si gioca domani - sabato 18 novembre - alle ore 20,30, e viene trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su DAZN.