Il successo schiacciante per 76-98 sul campo di Gran Canaria rilancia la squadra di coach Paolo Galbiati, la quale con un record di 5-7 rimane in piena corsa per il quinto posto. A “Il T Quotidiano Arena” arriveranno i lituani del Lietkabelis (record 5-7) che si sono imposti per 94-90 sui tedeschi del ratiopharm Ulm; all'andata i trentini si imposero sulla sirena per 92-93 con un canestro di Ellis.

Guidati dalla mente del capo allenatore Nenad Canak, i baltici si faranno trascinare dalla guardia Paulius Valinskas che sta alzando l'asticella del suo gioco sia in fase di realizzazione sia in quella di creazione. Il reparto esterni coinvolgerà un tiratore d'élite come Deividas Sirvydis – valido anche come seconda opzione da facilitatore – e vedrà la staffetta tra Martynas Varnas e il classe 2003 Liutauras Lelevicius. Il duo di lunghi Gediminas Orelik-Nikola Popovic offrirà differenti soluzioni: il primo potrà spaziare su entrambi i lati del campo, all'abilità balistiche unisce una difesa e una presenza consistente a rimbalzo; il secondo è un centro vecchia scuola a suo agio prevalentemente nel pitturato, il cui fisico non permette agli avversari di contrastarlo con facilità.

Dalla panchina sarà fondamentale Dziugas Slavinskas, ala versatile capace di adattarsi alle richieste del suo coach, occupando spot differenti a seconda della situazione. Stefan Bircevic – arma di 209 centimetri con dimensione perimetrale – e Gabrielius Maldunas – centro di riserva con il compito di sostare nel pitturato per segnare e catturare rimbalzi – completano le rotazioni sotto le plance. Il Lietkabelis ha vinto in trasferta per 73-78 contro i Wolves Vilnius nell'ultima giornata della LKL League, mantenendosi al quarto posto in classifica grazie ad un record di 9-5.

Dolomiti Energia Trentino - Lietkabelis Panevezys: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dolomiti Energia Trentino - Lietkabelis Panevezys, gara di Eurocup, si gioca oggi - mercoledì 27 dicembre - alle ore 20 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.