Dolomiti Energia Trentino - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta

A seguito del k.o. di Scafati, la Dolomiti Energia Trentino affronta l’Olimpia Milano, che viene dalla sconfitta di Brescia in campionato e dal doppio turno di Eurolega tra Olympiacos e Bayern Monaco. Con una vittoria l'Olimpia sarebbe certa di staccare il pass per la Frecciarossa Final Eight 2024. Dalla stagione 2014/15 sono 37 i precedenti tra le due squadre, 25 dei quali conquistati dall’Olimpia. Nei 16 scontri diretti giocati a Trento, Milano è avanti per 9-7. Tra le due società la Finale Scudetto della stagione 2017/18 finita in 6 gare a favore di Milano. Ettore Messina ha conquistato tutti i quattro scontri diretti già disputati contro Paolo Galbiati.

Il grande ex del match è Davide Alviti, che ha giocato a Milano nelle annate 2021/22 e 2022/23, siglando 3.5 punti a partita e vincendo due Scudetti (2022 e 2023) e una Coppa Italia (2022) con i biancorossi. Paul Biligha è stato invece all’Olimpia dal 2019 al giugno 2023, firmando 3.3 punti a partita in 135 presenze totali in Serie A. Nel suo palmarès biancorosso ci sono due Scudetti (2022 e 2023), due Coppe Italia (2021 e 2022) e una Supercoppa Italiana (2020). Paolo Galbiati ha allenato le giovanili dell’Olimpia dal 2010 al 2016. Nell’Olimpia Diego Flaccadori ha giocato a Trento dal 2014 al 2019 e nelle annate 2021/22 e 2022/23, firmando più di 2000 punti complessivamente in Serie A e 9.1 punti di media in 250 presenze. Shavon Shields (assente causa infortunio) è stato grande protagonista della Dolomiti Energia arrivata in finale Scudetto nel 2017 e 2018, siglando 13 punti di media nelle 61 partite ufficiali giocate con i bianconeri.

Kamar Baldwin, guardia Dolomiti Energia Trentino: "Domenica ci aspetta una sfida difficile ma allo stesso tempo affascinante e molto stimolante, bella da vivere per un giocatore: giocheremo in un palazzetto da tutto esaurito, in un'atmosfera carica di passione ed entusiasmo, contro una grande avversaria che è tra le migliori squadre d'Europa e che conta su tanti giocatori di altissimo livello. Sarà divertente. Rispettiamo molto Milano, ma non scenderemo in campo intimoriti dal blasone dei nostri avversari: dobbiamo semplicemente mettere sul parquet la nostra pallacanestro, competere, mostrare la miglior versione di noi stessi. Sappiamo cosa serve per esprimere al massimo il nostro basket: ritmo alto, controllo della palla e dei rimbalzi, giocare insieme. Se riusciamo a farlo, il resto verrà da sé. Il mio impatto fino ad oggi? Sono abbastanza contento, al di là di qualche infortunio frustrante che però fa parte del gioco. Anche nei momenti difficili mi hanno aiutato tantissimo tutti coloro che fanno parte dello staff tecnico e medico del club: i coach nel farmi sentire ogni giorno a più agio in campo e all'interno del basket che proponiamo in campo, molto affine alle mie caratteristiche come giocatore; e lo staff medico e fisioterapico ha saputo sempre farmi trovare pronto a rientrare nelle migliori condizioni ogni volta che c'è stato qualche piccolo intoppo fisico. Sono molto concentrato su Trento e sui nostri obiettivi nella seconda metà della stagione: vogliamo vincere il più possibile, in Italia e in EuroCup. Intanto pensiamo a domenica e ad una partita tutta da vivere".

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: “Trento è una squadra che gioca con atletismo e grande aggressività. Rientro difensivo, partendo però da un buon attacco bilanciato, tagliafuori e difesa di uno contro uno saranno i punti focali del nostro piano gara”.

Dolomiti Energia Trentino - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta

Dolomiti Energia Trentino - Olimpia Milano, gara della 15a giornata di serie A, si gioca oggi - domenica 7 gennaio - alle ore 17.00 e viene trasmessa in diretta su DAZN.