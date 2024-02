Dolomiti Energia Trentino - Openjobmetis Varese: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La Dolomiti Energia Trentino, dopo le sconfitte contro Venezia in campionato e il Buducnost in Eurocup, domani ospita l’Openjobmetis Varese, reduce dalla vittoria in volata di Cremona in campionato e il k.o. trasferta contro lo ZZ Leiden nei Paesi Bassi in FIBA Europe Cup.

Sono 18 i precedenti tra le due società, con Trento avanti per 10-8 e che ha perso in casa contro Varese solo in due occasioni: nella stagione 2020/21 (74-77) e nella stagione 2021/22 (84-90) Vincendo la gara di andata la Dolomiti Energia ha portato a 3 i successi consecutivi sull’Openjobmetis. Il match di andata, che risale a domenica 22 ottobre 2023 ed era valido per la 4ª giornata, è stato conquistato dalla Dolomiti Energia, che si impose per 84-85 grazie al canestro della vittoria di Prentiss Hubb e ai 18 punti di Alviti. Questo è l’unico precedente tra i due allenatori Paolo Galbiati e Tom Bialaszewski.

Davide Moretti, playmaker Openjobmetis Varese, alla vigilia del match: "La vittoria contro Cremona in occasione dell’ultima partita di LBA è stata veramente importante, soprattutto perché è arrivata dopo due sconfitte contro Venezia e Virtus Bologna. Eravamo già riusciti ad invertire la rotta in FIBA Europe Cup vincendo contro Chemnitz, una squadra veramente tosta, e quindi volevamo dare continuità al nostro buon momento. Siamo stati molto contenti di questa vittoria anche perché è arrivata davanti un pubblico davvero importante; anche se eravamo in trasferta, abbiamo sentito il calore da parte dei tifosi che ci hanno dato la spinta per ottenere due punti fondamentali. Vogliamo continuare così anche in vista della sfida contro Trento. La Dolomiti Energia è una squadra di alto livello che ha fatto una prima parte di stagione veramente ottima; sta attraversando un momento di difficoltà, ma cercherà di imporre il suo gioco soprattutto perché gioca in casa. Dal canto nostro vogliamo dar seguito alla vittoria della settimana scorsa preparandoci al massimo per giocare 40 minuti al nostro ritmo. Solo facendo così potremo portare a casa i due punti".

Dolomiti Energia Trentino - Openjobmetis Varese: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dolomiti Energia Trentino - Openjobmetis Varese, gara di serie Am, si gioca domani - domenica 4 febbraio - alle ore 18.15. Diretta streaming su DAZN e diretta tv in chiaro su DMAX.