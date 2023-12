Dolomiti Energia Trentino - Ratiopharm Ulm: segui la partita in diretta tv e in streaming

La vittoria al fotofinish contro l'Aris ha dato ulteriore spinta alla squadra di coach Paolo Galbiati che ora si ritrova tra le prime sei del girone, ma dovrà affrontare uno scontro diretto importante. In quel di Trento arrivano i tedeschi del Ratiopharm Ulm (record 6-3), sconfitti in casa per 84-89 dal Bourg-en-Bresse e in cerca di riscatto; nella gara d'andata, furono proprio gli 'orange' ad imporsi per 80-70 sulla Dolomiti Energia Trentino.

Il capo allenatore Anton Gavel ha una certezza e si chiama Trevion Lamon Williams: il centro americano cercherà di collocarsi ovunque durante la partita, spaziando in entrambi i pitturati per raccogliere più rimbalzi possibili e facendosi coinvolgere nelle azioni offensive tanto da terminale ultimo quanto da passatore. La dinamicità dei teutonici passerà dalle mani del giovanissimo playmaker spagnolo Juan Nuñez, così come la produzione offensiva sarà tutta nell'istinto realizzativo di Thomas Klepeisz. La coppia di ali composta da Karim Jallow e LJ Figueroa darà una doppia dimensione, proprio perché le differenti caratteristiche dei due giocatori consentiranno un lavoro minuzioso sui due lati del campo.

Il mix di esperienza e gioventù sarà un fattore per le rotazioni dei tedeschi: il classe 2005 Pacome Dadiet contribuirà con la sua freschezza in entrambe le fasi di gioco, mentre la guardia Dakota Mathias proverà a trasformare in punti tutte i palloni che toccherà con mano; infine Georginho De Paula fungerà da playmaker fac-simile, non propriamente la sua virtù migliore ma sarà la sua versatilità a partita in corso a definirne la dimensione. Coach Gavel darà certamente occasione a giovani quali Noa Essengue e Tobias Jensen per giocarsi le loro carte nei pochi minuti a disposizione. In Bundesliga, il ratiopharm Ulm ha perso 89-107 contro i Rostock Seawolves perdendo così la testa della classifica e scivolando al secondo posto con un record di 8-2.

Dolomiti Energia Trentino - Ratiopharm Ulm: segui la partita in diretta tv e in streaming

Dolomiti Energia Trentino - Ratiopharm Ulm, gara di Eurocup, si gioca oggi - mercoledì 6 dicembre - alle ore 20.00 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e su DAZN.