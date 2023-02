Dolomiti Energia Trentino – Turk Telekom Ankara: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Partita particolare questa sera a Trento: Dolomiti Energia Trentino ospita i turchi di Ankara nella 14a giornata di Eurocup (la squadra era già arrivata in italia prima della catastrofe che ha colpito il Paese). Prima del match, un minuto di silenzio delle vittime del sisma. Poi ci sarà la partita, che per i trentini è un'ultima spiaggia, dopo cinque sconfitte consecutive ed un cammino europeo quasi compromesso. Ma l'Aquila Trento non alza bandiera bianca: la squadra di coach Emanuele Molin, oggi al nono posto con record 2-11, proverà a piegare la Turk Telekom già qualificata per la fase ad eliminazione diretta (record 9-4) grazie alla vittoria per 76-63 sullo Slask Wroclaw nell'ultimo turno.

La Dolomiti Energia, una volta che verrà alzata la palla a due, dovrà mettere in campo la miglior versione di sé stessa per avere la meglio su una vera e propria corazzata arrivata a Trento per avvicinare la vetta del girone e comunque confermare il proprio secondo posto in classifica. I bianconeri, ancora privi di Drew Crawford, cercheranno di interrompere la serie negativa di coppa con un successo che sarebbe oltre che prestigioso, pesantissimo anche in vista della volata finale per l'ottavo posto, l'ultimo che assicura la partecipazione ai playoff e che per l'Aquila dista due vittorie (Amburgo ha un bilancio di 4-9, Trento è 2-11 ma si è imposta nel match di andata). Si gioca a poco più di 48 ore di distanza dalla partita giocata e persa da Trento contro Sassari: domenica poi i bianconeri saranno a Scafati, giovedì 16 scenderanno in campo in Coppa Italia a Torino.

Nella sua storia l'Aquila Basket non ha ancora mai vinto contro il Turk Telekom Ankara: è la terza stagione in cui le due formazioni si incrociano in EuroCup, 5-0 il bilancio in favore dei turchi. I primi due precedenti andarono in scena nel'autunno 2018, poi lo scorso anno il Turk Telekom vinse alla BLM Group Arena 70-76 il 14 dicembre 2021 e si ripetè nella capitale turca 82-75 il 22 marzo 2022. Nel precedente stagionale del match di andata, 81-66 per Bouteille (22 punti) e compagni; 15 punti per Matteo Spagnolo.

Dolomiti Energia Trentino – Turk Telekom Ankara: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dolomiti Energia Trentino – Turk Telekom Ankara, gara di Eurocup in programma questa sera, martedì 7 febbraio, alle ore 20, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Eleven Sports.