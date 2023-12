Dopo il blitz di Milano, l’Estra Pistoia apre il programma della 10a giornata ospitando la Generazione Vincente Napoli, che viene dalla quarta vittoria consecutiva in campionato arrivata contro Cremona. Pistoia senza Jordon Varnado, out per una lesione al polpaccio della gamba destra.

Nicola Brienza, coach Estra Pistoia:“Per me Napoli sta facendo una stagione pazzesca, chiaramente hanno dei giocatori molto importanti e sono riusciti a trovare una qualità di lavoro di altissimo livello. Faccio i miei complimenti al loro coach perché ha portato idee tecnico-tattiche innovative per il campionato italiano con grande bravura e, a questo, ci va aggiunta la lungimiranza del club nel costruire questo tipo di roster. Hanno perso due partite con Bologna e Brescia lottando fino all’ultimo secondo. Dal canto nostro, come sempre partiamo di rincorsa e l’assenza di Varnado ci toglie tanto in termini di punti e di leadership: per questo dico che ci vorrà un PalaCarrara leggendario, al pari della vittoria con Milano".

Igor Milicic, coach Generazione Vincente Napoli Basket: "Pistoia vive un ottimo momento. Stanno giocando con grande fiducia, e siamo certi che troveremo un'atmosfera molto calda. Conosciamo bene i loro punti di forza. Noi dovremmo essere molto ordinati ed organizzati, soprattutto in difesa con l'obiettivo di avvicinarci alla vittoria. Domani la chiave della partita sarà la nostra difesa".

Estra Pistoia - Gevi Napoli: dove vederla in diretta

Estra Pistoia - Gevi Napoli, anticipo della 10a giornata di serie A, si gioca oggi - sabato 2 dicembre - alle ore 19.30 e viene trasmessa in diretta su DAZN.