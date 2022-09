La finale degli Europei di basket sarà Spagna - Francia. A Berlino la squadra di Scariolo ha batte 96-91 i padroni di casa della Germania, mentre nell'altra semifinale i transalpini hanno battuto nettamente la Polonia con il punteggio di 95-54. E' stata una partita emozionante e tirata fino alla fine, quella tra la Germania e gli iberici. I padroni di casa hanno provato ad allungare nel 3° periodo (Schroder mvp dei tedeschi), ma le mosse del coach Sergio Scariolo hanno manda in tilt la Germania e rimesso la partita sui binari giusti per la sua Spagna, che vola in finale: la sesta negli ultimi 23 anni.

Scontata e senza storia l'altra sfida. La Francia asfalta la Polonia e va a giocarsi il titolo di questa edizione dell'Eurobasket. Polacchi mai nel match. Alla pausa lunga la Francia è avanti 34-18, ma il divario aumenta nel terzo periodo, chiudendo in anticipo il match. I francesi devono solo gestire il finale pensando già alla finale. Domani la Francia cercherà il suo 2° titolo dopo quello conquistato nel 2013.

Domani sera si gioca alla “Mercedes-Benz Arena di Berlino”, alle ore 20:30, subito dopo la finale per terzo e quarto posto tra Germania e Polonia (17:15).

EuroBasket, finale Spagna - Francia: dove vederla in tv e in streaming

La finale degli Europei di basket Spagna - Francia si gioca domenica 18 settembre alle 20:30 a Berlino. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (telecronaca di Flavio Tranquillo; commento di Davide Pessina), su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e Sky Sport Arena (canale 204 di Sky). Diretta streaming trasmessa da Sky Go e NOW.

EuroBasket, finale 3°/4° posto Germania - Polonia: dove vederla in tv e in streaming