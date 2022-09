EuroBasket, Italia - Croazia: dove vederla in tv o in streaming

Si mette male per l’Italia a EuroBasket 2022: contro l'Ucraina arriva il secondo ko consecutivo (84-73), dopo quello di sabato scorso contro la Grecia. Gli Azzurri sono ora sono scivolati al quarto posto del girone C, l'ultimo valido per andare alle Finals di Berlino. Ma dietro restano incollate ancora Gran Bretagna ed Estonia: un altro scivolone azzurro potrebbe costare carissimo alla squadra del ct Pozzecco, finito al centro delle critiche.

Oggi gli Azzurri tornano in campo alle ore 21.00 per affrontare la Croazia, che ieri si è imposta sull’Estonia 73-70: sarà il secondo sold-out del Forum, chiamato a recitare un ruolo da protagonista per spingere Datome e compagni alla vittoria. Nell’altra sfida del nostro girone comodo il successo della Grecia sulla Gran Bretagna (93-77).



Il miglior marcatore Azzurro della partita contro gli ucraini è stato Achille Polonara con 17 punti, in doppia cifra anche Simone Fontecchio (14) e Marco Spissu (11). Per gli ucraini, 25 punti di Mykhailiuk. La pairtà fino alla fine del terzo quarto non è bastata per mettere la freccia prima della sirena finale. Così coach Pozzecco a fine gara. "Innanzitutto congratulazioni all'Ucraina per la straordinaria partita giocata stasera, in tutte e due le metà campo. Fisicamente ci hanno dominato, noi probabilmente eravamo un po' scarichi dopo la gara con la Grecia, che ci ha consumato tante energie soprattutto mentali. Il livello di questa competizione è molto alto, certe partite in un Europeo si possono perdere: l'importante è reagire e rimettersi subito in piedi. Contro la Croazia serve un approccio diverso".

EuroBasket: il calendario

6 settembre

Estonia-Gran Bretagna (14.15)

Grecia-Ucraina (17.00)

Italia-Croazia (21.00)



8 settembre

Croazia-Ucraina (14.15)

Estonia-Grecia (17.00)

Italia-Gran Bretagna (21.00



10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)

EuroBasket, Girone C: la classifica

Grecia 6 (3/0)

Ucraina 6 (3/0)

Croazia 5 (2/1)

Italia 4 (1/2)

Gran Bretagna 3 (0/3)

Estonia 3 (0/3)