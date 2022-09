Inizia il cammino dell'Italia a EuroBasket 2022. Questa sera esordio a Milano contro l'Estonia al Forum, nella prima partita del gruppo C. Sempre in programma oggi Ucraina-Gran Bretagna (ore 14.15) e Grecia-Croazia (17). La squadra di coach Pozzecco ha la possibilità di partire con il piede giusto contro una delle squadre meno complicate del proprio girone, il gruppo C. Questo almeno sulla carta, visto che nell'ultimo confronto tra le due Nazionali a vincere sono stati gli estoni. L'assenza dell'infortunato Gallinari (menisco ko) è un handicap pesante per l'Italia, ma gli Azzurri contano sulla compattezza del gruppo cercata e fin qui ottenuta da Pozzecco. Sul parquet, poi, toccherà a Fontecchio, Tonut, Polonara e Mannion, trascinatori dodici mesi fa ai Giochi di Tokyo, e ai veterani Melli e Datome, dare la spinta decisiva per andare a Berlino a giocarsi le Final Four. Nelle 6 partite giocate tra Italia ed Estonia finora nella storia delle due Nazionali, il bilancio è di 4 vinte e 2 perse per gli Azzurri. Due le gare all'Europeo, ormai già piuttosto lontane negli anni (1937 e 1939), con un successo per parte. Nell'ultimo incrocio valido per le Qualificazioni a EuroBasket, lo scorso febbraio 2021, vittoria estone per 105-101 dopo un supplementare. Un precedente da cancellare in fretta, questa sera, per vivere un Europeo da protagonisti, come si augura anche il presidente della Fip, Gianni Petrucci: "Questa Italia ha le carte in regola per fare bene e arrivare in fondo", ha detto il numero uno della Federazione Pallacanestro.

EuroBasket, Italia - Estonia: dove vederla in tv o in streaming

Italia - Estonia, prima gara degli Azzurri nell'Europeo iniziato ieri, si gioca questa sera alle 21. Tutte le gare dell'Italia si giocheranno alle 21.00 al Forum di Milano e saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e in streaming su NOW (telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina) ed ELEVEN. Dalle 22:30 c'è anche un ricco post partita: “Studio EuroBasket” su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

EuroBasket: il calendario

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022) - Sold out

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)