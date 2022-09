Si chiude questa sera il girone degli Azzurri a EuroBasket. Ultima gara al Forum di Assago per la Nazionale di Pozzecco, che ha già staccato il pass per le finali di Berlino, ma oggi punta, contro la Gran Bretagna fanalino di coda del gruppo, ad allungare e guadagnare posizioni, oltre a portare a casa ulteriori consensi dall'impagabile tifo del palazzetto milanese.

Contro la Croazia, martedì scorso, la vittoria decisiva: si attendeva una reazione dopo il ko con l’Ucraina ed è arrivata Sonora, roboante, convincente. In un Forum di Milano esaurito in ogni ordine di posti, gli Azzurri hanno superato la Croazia (81-76) al termine di una partita bellissima ed equilibrata e tornano in ballo per il secondo posto del girone C. La qualificazione per Berlino è già assicurata, resta da stabilire il piazzamento. La squadra allenata da Gianmarco Pozzecco torna in campo per affrontare la Gran Bretagna (ore 21.00, live su SkySportArena e ELEVEN), unica squadra del girone ancora a secco di vittorie dopo il ko odierno con l’Estonia (94-62). Non è più in discussione il primato della Grecia, che ha superato anche l’Ucraina 99-79.

Così coach Pozzecco dopo l'ultima vittoria: "Congratulazioni alla Croazia, Paese dove ho vissuto e a cui sono molto legato. Non è stato facile per noi, perché anche abbiamo giocato contro una squadra che aveva meno pressione di noi. In tutti i ragazzi c'era un enorme desiderio di qualificarsi per Berlino, forse questa smania ci ha condizionato. In campo ho visto tanto cuore, sono orgoglioso della reazione dei miei giocatori, bravi a non mollare mai. Una menzione speciale la merita Pajola, straordinario nel limitare il talento di Bogdanovic. Ho sbagliato io finora a concedergli pochi minuti".

EuroBasket, Italia - Gran Bretagna: dove vederla in tv o in streaming

Italia-Gran Bretagna verrà trasmessa in tv questa sera, giovedì 8 settembre, alle 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW (telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina) e Eleven Sports. Dalle 23 c'è “Studio EuroBasket” in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

EuroBasket: il calendario

8 settembre

Croazia-Ucraina (14.15)

Estonia-Grecia (17.00)

Italia-Gran Bretagna (21.00)



10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)

EuroBasket, Girone C: la classifica

Grecia 8 (4/0)

Ucraina 7 (3/1)

Croazia 6 (2/2)

Italia 6 (2/2)

Estonia 5 (1/3)

Gran Bretagna 4 (0/4)