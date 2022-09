Neanche il tempo di godersi la bella vittoria all'esordio contro l'Estonia, che l'Italbasket questa sera si ritrova ad affrontare una delle favorite per l'oro in palio a questo EuroBasket. Alle 21, in un Forum di Assago sold out da settimane, tutti a godersi il talento della stella NBA Giannis Antetokounmpo, che assieme alle altre star del panorama europeo di coach Itoudis promette spettacolo e vuole spingere la Nazionale ellenica sul tetto d'Europa a Berlino. La Grecia si presenta con molti giocatori di alto livello, protagonisti anche in Eurolega a livello di club negli ulltimi anni. Dai veterani Nick Calathes e Kostas Sloukas a Tyler Dorsey, nuovo acquisto dei Dallas Mavericks. L'avversaria di questa sera degli Azzurri ha superato la Croazia (89-85) con 27 punti di Antetokounmpo nella partita d'esordio. Nell’altra sfida del girone C, l’Ucraina ha battuto la Gran Bretagna 90-61.

Pozzecco riparte dalla vittoria sull'Estonia per 83 a 62: il miglior marcatore Azzurro all’esordio è stato Simone Fontecchio con 19 punti. In doppia cifra anche Nic Melli (17), Nico Mannion (12), Achille Polonara (12, più 11 rimbalzi) e Gigi Datome (11). "Ora ci attende una squadrone come la Grecia, che ovviamente non è solo il talento di un fenomeno come Giannis Antetokounmpo. Ci giocheremo le nostre carte e ci adegueremo, lo richiede la caratura della Grecia, ma proveremo a fare le nostre cose: difendere, passarci la palla e aiutarci", le parole di Pozzecco prima del match.

EuroBasket, Italia - Grecia: dove vederla in tv o in streaming

Italia-Grecia verrà trasmessa in tv questa sera alle 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW (telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina) e Eleven Sports. Dalle 23 c'è “Studio EuroBasket” in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

EuroBasket: il calendario

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022) - Sold out

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)