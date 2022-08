Domani si alza il sipario sull'Europeo di Basket italiano. Milano è pronta a fare da scenario alla grande kermesse continnentale e a supportare gli Azzurri di Pozzecco verso la qualificazione alle Final Four di Berlino. Cinque partite ravvicinate, da vincere per essere una delle quattro - su sei - che voleranno in Germania il 10 per giocarsi il titolo. Datome e compagni esordiranno all’EuroBasket 2022 venerdì 2 settembre contro l’Estonia. Nel girone dell’Italia anche la Grecia (3 settembre), l’Ucraina (5 settembre), la Croazia (6 settembre) e la Gran Bretagna (8 settembre). Così coach Pozzecco al Media Day degli Azzurri: "Ho allenato diversi club ma la cassa di risonanza e le responsabilità che accompagnano il mio ruolo in Nazionale sono decisamente superiori. Conoscevo più o meno tutti questi ragazzi ma ho imparato ad apprezzarli giorno dopo giorno, dentro e fuori dal parquet. Per me non è stata una sorpresa, perché ho grande stima dei giocatori italiani. Abbiamo costruito un gruppo vero, vuol dire che abbiamo chiare gerarchie e obiettivi. Siamo pronti".



Capitan Datome quello che inizia a Milano il 2 settembre sarà il sesto Europeo. "Questa squadra ha dei limiti ma ne è consapevole e sa come affrontarli. Nove dei miei compagni di squadra lo scorso anno si sono qualificati per l'Olimpiade dimostrando che si può sognare e raggiungere grandi risultati. Possiamo fare qualcosa di bello e di grande".



Parole importanti anche quelle di Nic Melli, stella dell'Olimpia che giocherà "in casa": "Siamo sotto taglia, sappiamo che dobbiamo correre ma il peso del risultato che inseguivamo da tanto tempo ce lo siamo tolti lo scorso anno a Belgrado e poi ai Giochi Olimpici e ora siamo più liberi di testa. Non possiamo aver paura, dobbiamo scendere in campo con la faccia tosta che abbiamo dimostrato in queste settimane".

EuroBasket: dove vedere le partite dell'Italia in tv o in streaming

Tutte le gare dell'Italia si giocheranno alle 21.00 al Forum di Milano e saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport. Streaming su Now Tv ed ELEVEN.

EuroBasket: il calendario

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022) - Sold out

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)