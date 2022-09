Una prova tutto cuore e orgoglio non è sufficiente all’Italia per evitare il primo ko del FIBA EuroBasket 2022: gli Azzurri sono stati sconfitti 85-81 dalla Grecia, che ora è in testa alla classifica del girone C insieme all’Ucraina. Oggi un giorno di riposo per l'Italbasket, poi si tornerà in campo: domani, lunedì 5 settembre, gli Azzurri saranno di nuovo protagonisti alle 21.00 nella sfida fodnamentale proprio all’Ucraina (diretta su ELEVEN, Sky Sport Arena e Now), che ha superato l’Estonia (74-73) e ha scavalcato i ragazzi di Pozzecco. Nell’altra sfida del girone C della seconda giornata, netto il successo della Croazia sulla Gran Bretagna (65-86).



Una bella Italia non è riuscita a eguagliare la Grecia nelle due fasi: qualche errore di troppo sotto canestro ha favorito gli ellenici, attualmente dotati di qualità tecniche e fisiche straripanti, non solo con Antetokounmpo. Il miglior marcatore dell'Italia è stato Simone Fontecchio (26), al suo career high in Azzurro: in doppia cifra anche Achille Polonara (14, con 10 rimbalzi) e Stefano Tonut (13).



L'analisi di coach Pozzecco in vista della sfida all'Ucraina: "Congratulazioni a tutti, alla Grecia innanzitutto ma anche a noi: è stato un grande spettacolo. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto perché non abbiamo mai mollato. Questa partita è veramente un bellissimo spot per la pallacanestro, ovvio che avrei preferito andare al supplementare e vincerla ma sono comunque fiducioso guardando al futuro. So che i tifosi hanno apprezzato lo sforzo dei miei giocatori, come ripeto sempre sono molto orgoglioso di loro e del loro atteggiamento. L'Ucraina? L'Europeo è appena iniziato e noi dobbiamo continuare ad affrontarlo con lo spirito messo in campo contro la Grecia".

EuroBasket, Italia - Ucraina: dove vederla in tv o in streaming

Italia-Ucraina verrà trasmessa in tv domani sera, lunedì 5 settembre, alle 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW (telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina) e Eleven Sports. Dalle 23 c'è “Studio EuroBasket” in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

EuroBasket: il calendario

5 settembre

Croazia-Estonia (14.15)

Gran Bretagna-Grecia (17.00)

Italia-Ucraina (21.00)



6 settembre

Estonia-Gran Bretagna (14.15)

Grecia-Ucraina (17.00)

Italia-Croazia (21.00)



8 settembre

Croazia-Ucraina (14.15)

Estonia-Grecia (17.00)

Italia-Gran Bretagna (21.00



10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)

EuroBasket, Girone C: la classifica

Grecia 4 (2/0)

Ucraina 4 (2/0)

Italia 3 (1/1)

Croazia 3 (1/1)

Gran Bretagna 2 (0/2)

Estonia 2 (0/2)