EuroBasket, Quarti di finale: Italia eliminata dalla Francia

Quarti di finale degli Europei maledetti per l'Italbasket. Anche in questa edizione, e per la quarta volta consecutiva, gli Azzurri sono fuori dalla competizione ad un passo dalla qualificazione alle sfide che portano sul podio. A vincere oggi è stata la Francia 93-85, dopo un supplementare. Italia in sofferenza nel primo tempo, ma padrona del campo nel terzo periodo con 31 punti segnati. Partita ribaltata, sembrava l'inizio di un'ennesima impresa della banda di Pozzecco. Nel finale, però, pesano come un macigno i due tiri liberi sbagliati da uno straordinario Fontecchio, che poi ha anche avuto per le mani il tiro della possibile vittoria. Sul 77-77, l'overtime ha premiato la classe e l'esperienza della Francia.

Il commento di Pozzecco

"Sono molto orgoglioso dei ragazzi. Tutti hanno visto la partita. Complimenti alla Francia, non ha mai mollato. Amo i miei giocatori, quello che hanno fatto in questo torneo è straordinario. Hanno lottato fin dal primo giorno in ogni allenamento. Tutti devono rispettare questo. Hanno dato il 100 percento, sono triste per loro. Io posso smettere di allenare adesso, non mi cambierebbe nulla. Ma volevo che loro continuassere a sognare. Hanno mostrato il più bel basket dell'Europeo. Amo Fontecchio, è un giocatore splendido".