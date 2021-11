EuroBasket Women Qualifiers, oggi c'è Italia-Lussemburgo: dove vederla in tv

Tornano in campo le Azzurre del basket di coach Lino Lardo oggi pomeriggio a Faenza contro il Lussemburgo (ore 18, diretta SkySport al canale 251) nel secondo impegno degli EuroBasket Women Qualifiers, le qualificazioni all’Europeo che nel 2023 si giocherà in Slovenia e Israele. Dopo aver battuto a domicilio la Slovenia con una prestazione e una rimonta entusiasmanti, oggi l'Italia femminile spera in un bis davanti al pubblico amico. La Nazionale Femminile ha affrontato il Lussemburgo solo in due occasioni, nell’estate 2012, per le qualificazioni ad EuroBasket Women 2013: le Azzurre si imposero 86-37 a Frosinone e 88-66 in trasferta a Contern.



Roberto Brunamonti, capo-delegazione della Nazionale Femminile: “Ho vissuto la sfida in Slovacchia con grande emozione, essendo stata la mia prima partita come Capo Delegazione della Nazionale Femminile. Anche con il Lussemburgo sarà un test importante. Sono convinto che le ragazze metteranno in campo la stessa passione dimostrata in Slovacchia. La stessa passione che ci trasmetteranno tutti coloro che saranno al PalaCattani a tifare per noi”.



Lino Lardo, allenatore della Nazionale Femminile: “In questo gruppo si respira aria di amicizia, stima e rispetto. Questa è la nostra forza. Il nostro compito è trasmettere emozioni e credo che questa squadra l'abbia sempre fatto. Vogliamo essere un esempio per tutti coloro che verranno a vederci. In Slovacchia abbiamo ottenuto un grande successo, vogliamo ripeterci contro il Lussemburgo per continuare il nostro cammino di avvicinamento all’Europeo”.



Le Azzurre arrivano a Faenza col sorriso sulle labbra, dopo il preziosissimo successo ottenuto giovedì a Piestany, in casa della Slovacchia. Zandalasini e compagne hanno rincorso le avversarie per buona parte della gara e poi sono state capaci di ribaltare il -13 di fine terzo quarto. Straordinario lo sprint finale, da -5 a +3 negli ultimi 25 secondi. Vien da pensare che il saluto scambiato con Marcell Jacobs pochi giorni fa a Roma sia stato davvero fonte di ispirazione per le Azzurre. A Piestany hanno esordito in Maglia Azzurra Costanza Verona, Beatrice Barberis e Sara Crudo, domani sarà “la prima volta” per Matilde Villa, che compirà 17 anni il prossimo 9 dicembre. Fuori dalle 12 per l'occasione Beatrice Attura e Debora Carangelo. L’esterna di Costa Masnaga non sarà l’esordiente più giovane della storia della Nazionale Femminile. Prima di lei Marinella Draghetti, che giocò la prima partita con la Senior il 28 aprile 1978 contro l’URSS a 16 anni, 8 mesi e 23 giorni e a seguire Cecilia Zandalasini (16 anni, 8 mesi, 25 giorni), Stefania Passaro (16 anni, 9 mesi, 8 giorni) e Daniela Bognolo (16 anni, 9 mesi, 27 giorni). Matilde è dunque al quinto posto, esordendo a 16 anni, 10 mesi e 25 giorni.



Per la seconda finestra dei Qualifiers si dovranno attendere dodici mesi, perché nel prossimo febbraio si giocherà il torneo pre-Mondiale al quale le Azzurre non sono qualificate: a novembre 2022 l'Italia torna in campo per ospitare Svizzera e Slovacchia. A febbraio 2023 gli ultimi due impegni, entrambi in trasferta.





2a GIORNATA

EuroBasket Women 2023 Qualifiers, domenica 14 novembre 2021 (ore 18), diretta Sky Sport, Faenza, PalaCattani

Italia

#0 Jasmine Keys (1997, 1.90, A-C, Famila Wuber Schio)

#2 Matilde Villa (2004, 1.70, P/G, Costa Masnaga)

#3 Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Passalacqua Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

#6 Marzia Tagliamento (1996, 1.83, G, Passalacqua Ragusa)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Wuber Schio)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, A, Segafredo Zanetti Bologna)

#12 Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

#15 Beatrice Barberis (1995, 1.80, A, Segafredo Zanetti Bologna)

#16 Sara Madera (2000, 1.90, C, Umana Reyer Venezia)

#18 Mariella Santucci (1997, 1.80, P, Passalacqua Ragusa)

#99 Sara Crudo (1995, 1.80, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

All. Lino Lardo



Lussemburgo

#1 Joy Baum (2002, 1.66, P, Grengewald)

#5 Megaly Meynaider (1991, 1.75, G, Saarlouis)

#6 Nadia Mossong (1986, 1.81, A, Diddeleng)

#11 Mandy Geniets (1998, 1.75, G, Diddeleng)

#14 Lisa Brigitta Jablonowski (1997, 1.90, C, Costa Masnaga)

#16 Michelle Dittgen (1997, 1.70, A, Esch)

#19 Catherine Mreches (2000, 1.66, G, Diddeleng)

#21 Estelle Marie Muller (2000, 1.81, A, Monaco)

#27 Cathrin Wolff (1996, 1.81, A-C, Grengewald)

#28 Esmeralda Skrijelj (1995, 1.78, A, Amicale Steinsel)

#32 Charlie Bidinger (1995, 1.70, A, Musel Pikes)

#35 Faith Ehi Etute (2005, 1.83, A-C, Diddeleng)

All. Darius Dziurdzia



Arbitri: Ariadna Chueca Moreno (Spagna), Duhan Koyici (Turchia), Paulina Gajdosz (Polonia).





Girone H: Slovacchia-Italia 66-69; Lussemburgo-Svizzera 54-58. Classifica: Italia, Svizzera 1-0; Lussemburgo, Slovacchia 0-1.





IL CALENDARIO



24 novembre 2022

Italia-Svizzera; Lussemburgo-Slovacchia



27 novembre 2022

Italia-Slovacchia; Svizzera-Lussemburgo



9 febbraio 2023

Lussemburgo-Italia; Slovacchia-Svizzera



12 febbraio 2023

Svizzera-Italia; Slovacchia-Lussemburgo





LA FORMULA



All'EuroBasket Women 2023, che si giocherà in Slovenia e Israele, si qualificano 14 squadre, le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde dei 10 gironi. Nel caso in cui i due Paesi ospitanti fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificheranno anche la quinta e la sesta migliore seconda.