Eurocup, Dolomiti Energia Trentino – Bourg En Bresse: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Concluso il primo turno con la sconfitta contro il ratiopharm Ulm, la Dolomiti Energia Trentino di coach Paolo Galbiati ospita i francesi del Bourg en Bresse, usciti vittoriosi per 90-74 dalla sfida contro lo Slask Wroclaw. Il capo allenatore Frederic Fauthoux schiera nel quintetto tre guardie intercambiabili: il giovane Hugo Benitez da playmaker tuttofare che agisce su entrambe le metà campo, l'ex di turno Jeremy Morgan da creatore secondario chiamato a trovare la via del canestro con conclusioni dai 6.75 metri ed infine Bryce Brown per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria grazie alla sua rapidità e alla capacità con cui può conquistarsi tiri a cronometro fermo. Isiah Mike si spenderà maggiormente in fase difensiva supportando Kevin Kokila che ha la fiducia del coach per partite da centro titolare.

I minutaggi equamente distribuiti danno valore ai giocatori in uscita dalla panchina come l'ala classe 2005 Zaccharie Risacher (in costante ascesa) – efficiente tanto in attacco quanto in difesa – e l'intimidatore d'area Godwin Omenaka, vera forza della natura a rimbalzo. I due lunghi Maksim Salah e Maxime Courby aggiungono ulteriore versatilità e centimetri sotto al ferro, oltre ad offrire soluzioni anche su pick and roll e pick and pop; infine l'esperto Axel Julien nel ruolo di point guard di riserva servirà anche per spezzare anzitempo gli attacchi avversari. Nell'ultimo turno di LNB, il Bourg en Bresse ha vinto 85-67 contro Nanterre confermando il terzo posto in classifica (record 5-1).

Eurocup, Dolomiti Energia Trentino – Minincidelice JL Bourg En Bresse: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dolomiti Energia Trentino – Minincidelice JL Bourg En Bresse, gara della seconda giornata di Eurocup, si gioca oggi, martedì 10 ottobre, alle ore 20.00, e viene trasmessa in diretta tv da Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.