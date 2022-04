Eurocup, la Virtus Bologna vola in semifinale

La Virtus Segafredo Bologna batte il ratiopharm Ulm al PalaDozza per 83-77 e vola in semifinale di Eurocup, in cui affronterà una tra Valencia e Boulogne Levallois. A fine partita, Scariolo dedica la vittoria ai tifosi: "Congratulazioni a loro, un vero fattore e vorrei davvero esprimere la mia gratitudine per il continuo supporto"

I bianconeri hanno avuto la meglio sui tedeschi nonostante una serata da 2/23 da tre punti e grazie a un Jaiteh monumentale da 27 punti e 11 rimbalzi. Decisivo anche l’apporto di Teodosic (7 punti e 8 assist) e di Weems, autore di stoppate e dettagli poi cruciali per il successo bianconero.

La partita

Inizio frizzante e ad alto ritmo con Christon che catalizza tutti i possessi tedeschi nelle proprie mani e la Segafredo micidiale in transizione con i tagli di Shengelia, Jaiteh e Weems (12-9). Successivamente, Teodosic inizia a farsi sentire in uscita dai blocchi, innescando la tripla di Pajola e la transizione di Weems che chiude un 10-2 di break, valevole l’allungo sul +9. Il neoentrato Zugic cerca di smuovere un po’ gli ospiti ma il rimbalzo in attacco di Hervey chiude il primo periodo sul 25-17 Segafredo. Dopo l’appoggio di Belinelli in contropiede del +10, Ulm ricuce a poco a poco le distanze grazie alle triple di Blossomgame e alle letture di Klepeisz, quest’ultimo autore anche della bomba del sorpasso sul 29-31. Coinvolgendo Jaiteh sotto canestro, la Virtus riesce a tamponare l’irruenza ospite in contropiede ma ancora l’inarrestabile Klepeisz in contropiede spinge Ulm fino al 36-40. Nel momento di difficoltà, i bianconeri rispondono affidandosi ai rimbalzi in attacco di Shengelia e ai liberi di Teodosic e Hackett per tenersi in scia a Christon - autore del canestro dalla media a fil di sirena del secondo quarto - e compagni (43-45 dopo 20’). Domina l’equilibrio anche nella ripresa con Pajola e Christon a rispondersi colpo su colpo e un Jaiteh presente in area per lasciare la Segafredo un minimo avanti sul 52-49. Poi è Ulm però che prova a spezzare la sfida grazie ai rimbalzi in attacco, una tripla di Blossomgame e un Christon che in 1vs1 sta mettendo in difficoltà la Segafredo. Il timido tentativo di allungo tedesco sul +5 viene però respinto al mittente da Cordinier, Belinelli e un paio di importanti giochi da tre punti di Sampson da rimbalzo in attacco. A sigillare la riscossa dei bolognesi, ci pensa Hackett che ruba e segna una magia al tabellone per sigillare il terzo quarto sul 67-62. Il ratiopharm però non molla la sfida, affidandosi alla regia di Klepeisz e al solito Blossomgame dai 6.75 per rimettere la testa avanti 71-72. Entrando negli ultimi 5’ di partita, Teodosic risponde servendo il taglio di Jaiteh, Thornwell e Christon si fanno valere con il tiro da lontano e poi, ancora una volta, l’asse Teodosic-Jaiteh sfrutta l’assenza di centri veri nel quintetto tedesco per pareggiare ancora il match a quota 77-77. Dopo una serie di errori da una parte e dall’altra (da segnalare una clamorosa stoppata di Weems su Christon), Jaiteh fa la voce grossa a rimbalzo in attacco e segna i due tap-in del +4 a 40” dalla fine. Finisce 83-77.

Il prossimo impegno dei bianconeri sarà in campionato venerdì 29 aprile alle 20.30 sul parquet della Nutribullet Treviso, prima di giocarsi la finale di Eurocup nella settimana che verrà.