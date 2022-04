Eurocup, ottavi di finale per Venezia e Virtus Bologna: dove vederli in tv e in streaming

Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia sono impegnate rispettivamente in casa contro i lituani del Lietkabelis Panevezys e a Parigi contro il Boulogne Levallois

BOULOGNE METROPOLITANS 92 – UMANA REYER VENEZIA

(ore 20, dirette su Sky Sport Action e Eleven Sports)

Entra nel vivo anche la stagione di Eurocup con l’inizio della fase ad eliminazione diretta in cui le prime otto squadre di entrambi i gironi si sfidano tra di loro per sancire le due finaliste che oltre a contendersi la vittoria finale verranno qualificate per la prossima stagione di Eurolega. La formazione di coach Walter De Raffaele giocherà in trasferta avendo ottenuto un peggior record in stagione regolare rispetto agli avversari, i francesi semirivelazione del torneo del Boulogne Metropolitans 92, capaci di ottenere il terzo posto nel girone A alle spalle di Partizan Belgrado e Joventut Badalona con il record di 11 vinte e 5 perse. La formazione di coach De Raffaele sta vivendo un buon momento di forma come testimoniato dalle cinque vittorie consecutive ottenute in campionato nonostante alcune assenze a cui dover far fronte, e si presenta in Francia forte della terza miglior difesa dell’intero torneo (76.1) che rappresenterà la base del proprio piano partita attraverso il quale provare a impedire agli uomini di Collet di prender fiducia trovando fluidità di gioco sia in campo aperto grazie a lunghi atipici come l’ex bolognese campione d’Italia in carica Vince Hunter (12.8 punti e 7.2 rimbalzi di media per 17.3 di valutazione) o in situazione di gioco a metà campo dove spicca su tutti il talento offensivo dell’ormai veterano delle competizioni europee Will Cummings (17.4 punti con il 41.7% da 3 e 20.6 di valutazione, unno dei migliori di tutta la regular season).

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - LIETKABELIS PANEVEZYS

(ore 20:45, diretta su Sky Sport Arena e Eleven Sports)

Al via mercoledì sera anche i play off della Virtus Segafredo Bologna guidata da coach Sergio Scariolo.

Grazie al quarto posto ottenuto in stagione regolare con il record di 11 vinte e 7 perse, la squadra bianconera potrà giocarsi l’accesso ai quarti di finale potendo contare sulla spinta del proprio pubblico di casa, un dettaglio non da sottovalutare in una sfida che si gioca su gara secca. Gli avversari sono i lituani del Lietkabelis, quinti nel girone A con 9 successi ottenuti nelle 16 sfide di stagione regolare, capaci di esprimere una gioco corale solido che basa tutto sull’applicazione e l’intensità fisica difensiva non avendo a disposizione particolare talento in fase offensiva (secondi per punti concessi a quota 75.3, ma “solo” quindicesimi per punti realizzati a 78.3). Il settimo posto per media di rimbalzi offensivi catturati a partita spiega già quanto la fisicità degli avversari sia l’arma principale con cui tenteranno di costruirsi una possibilità di passaggio del turno, arma con cui proveranno a limitare la grande capacità dei bolognesi di mettersi in ritmo sia sugli scarichi da tre punti sia ai taglianti negli spazi (primi assoluti per assist serviti a quota 22.4). La squadra di coach Scariolo dovrà essere brava a prendere subito vantaggio per poi impedire agli avversari, grazie alla profondità del proprio roster, di trovare le energie necessarie per poter imprimere la propria pressione difensiva.