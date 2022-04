Eurocup: la Virtus Bologna vince contro il Lietkabelis (75-67) e vola ai quarti di finale

La Virtus Segafredo Bologna supera l’ostacolo Lietkabelis Panevezys emergendo nel finale e vincendo con il punteggio di 75-67. I lituani hanno rimontato più volte da uno svantaggio in doppia cifra ma poi si sono dovuti arrendere a Weems, Shengelia e compagni.

Dopo un avvio pimpante degli ospiti grazie alle triple di Zemaitis e Orelik (2-8), la Segafredo prende il sopravvento stringendo le maglie in difesa e capitalizzando al meglio in contropiede soprattutto con Shengelia e Weems (ben assistiti da Hackett e Teodosic); il 14-0 di break dei bianconeri viene interrotto dal solito Orelik, autore della bomba del 16-11. Nella fase finale del quarto di apertura, aumentano le palle perse da una parte e dall’altra e il punteggio viene smosso da una preghiera accolta da oltre 20 metri di Lipkevicius (18-14 dopo 10’). Successivamente, Sampson si fa valere sotto canestro e Belinelli gli dà man forte rispondendo alle combinazioni dei lunghi avversari Berzins e Maldunas e siglando i liberi del 28-18. I lituani però non mollano e trovano nuovamente il fondo della retina da lontano grazie a Kalaitzakis e Radicevic e alla presenza in area di Gagic. Riavvicinatasi fino al -1, la formazione allenata da coach Canak sfiora il sorpasso con Giedraitis ma Weems in taglio e una magia di Teodosic a fil di sirena tengono la Segafredo avanti (39-34 dopo 20’). Quest’ultimo capolavoro del serbo segna il percorso da seguire anche ad inizio ripresa per la Virtus che torna ad alzare il volume della radio in difesa e a finalizzare in transizione con Shengelia, Hackett e il post basso di Jaiteh del +14. Ancora una volta, tuttavia, il Lietkabelis non molla e sfrutta le combinazioni tra Kalaitzakis e il lungo Maldunas sul pick and roll per ricucire a poco a poco lo svantaggio. Ci pensa poi Radicevic con tripla e appoggio al vetro a firmare il 52-50, prima che Hervey confezioni un recupero e il conseguente gioco da tre punti che interrompe il momento favorevole ai lituani. Un libero di Belinelli chiude il terzo periodo sul 56-52. I lituani sono comunque sempre lì ai calcagni e una bomba di Lipkevicius spaventa la Virtus riportandosi sul -1; nel momento di difficoltà è Belinelli a caricarsi la squadra sulle spalle, a siglare liberi, appoggio e assist per Sampson del 62-56. Successivamente Orelik e Shengelia si scambiano un botta e risposta, prima che lo stesso georgiano regali a Weems una bomba fondamentale per il +9 a 3 minuti e mezzo dal termine. Nelle fasi conclusive del match, tanti liberi da una parte e dall’altra ma una gran triangolazione tra Hackett, Weems e Jaiteh chiude definitivamente la contesa. Finisce 75-67.

Il top scorer della Virtus è stato Mam Jaiteh con 20 punti, davanti a Weems (13 punti), Sampson (11 punti) e Belinelli (8 punti). La Segafredo ora sarà impegnata il prossimo venerdì contro Tortona in campionato e la settimana che verrà in Eurocup contro Ulm.