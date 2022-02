Eurocup: la Reyer Venezia da capogiro, la Virtus Bologna beffata

Giornata due facce quello di Eurocup per le due squadre italiane del gruppo B. L’Umana Reyer Venezia completa un capolavoro sul campo del Buducnost dominando ben più di quanto il 72-82 finale faccia credere mentre la Virtus Segafredo Bologna è stata sconfitta a Valencia in una vera battaglia all’ultimo sangue (83-77).

Reyer Venezia

I lagunari hanno sin da subito messo le cose in chiaro a Podgorica, mostrando un’energia contagiosa e sfruttando un attivissimo Theodore tra playmaking e tiro da lontano. Un assist di Tonut per Brooks sigilla un parziale di apertura di 4-21, frutto anche di un solido Echodas sotto canestro e a rimbalzo. Con Perry e Micov, il Buducnost trova punti e soprattutto una scarica di adrenalina di cui i montenegrini hanno assolutamente bisogno. Tuttavia, i magici 1vs1 di Daye, il ritorno sul parquet di Theodore e alcuni lampi di Sanders - inclusa la palla rubata e la conseguente schiacciata solitaria in contropiede a fil di sirena del primo tempo - fanno volare la Reyer fino al 27-49 dell’intervallo. Nella fase terminale del terzo quarto, ci prova Micov a caricarsi la squadra sulle spalle e il suo show contro Daye riporta il Buducnost fino al 57-66 (grazie anche alla collaborazione del tiratore Popovic e a Perry). Nel momento più delicato, Venezia si affida ai suoi veterani, il rientrante Mitchell Watt e Michael Bramos, quest’ultimo autore di qualche suo classico canestro in uscita dai blocchi che spegne definitivamente i tentativi di rimonta avversari. Il top scorer dell’Umana Reyer è stato Theodore (15 punti), davanti a Watt (12 punti), Bramos (12 punti) e Daye (10 punti).

Non nasconde la soddisfazione coach De Raffaele a fine partita: “Abbiamo giocato una partita di grande spessore contro una delle squadre più forti dell’Eurocup. Abbiamo mostrato un’ottima fase difensiva per tutta la partita resistendo al rientro di Buducnost. Il controllo dei rimbalzi e la difesa sono stati elementi chiave della vittoria. C’è stata disponibilità e attenzione al piano gara da parte di tutti, è stato molto importante alternare le difese. Sono molto contento per i miei giocatori, soprattutto perché arrivavamo da una settimana di allenamenti molto competitivi. Ora dobbiamo continuare a sacrificarci e giocare insieme come abbiamo fatto stasera. È una vittoria che deve darci fiducia ed energia per continuare questa crescita con sacrificio ed umiltà”.

Virtus Bologna

Per la Virtus, invece, il match di Valencia è stato decisamente più equilibrato: sono i padroni di casa a partire con il piede giusto sfruttando il rientrante Claver e la presenza dei due lunghi Labeyirie e Tobey. Scivolata sotto sul 21-10, l’ingresso sul parquet di Sampson e soprattutto Belinelli sistema l’attacco bianconero ricucendo immediatamente le distanze sul 24-20 ad inizio secondo quarto. Successivamente, sono due bombe di Prepelic a far riscappare il Valencia, prima che Pajola e Weems mostrino quanto carattere ha questa squadra, ricucendo sul 40-38 dell’intervallo grazie ad una serie importante di tiri da lontano realizzati. Il momento favorevole della Segafredo prosegue nella ripresa, con la tripla di Alibegovic a concretizzare lo splendido lavoro di Pajola, Weems e Jaiteh nell’altra metà campo (44-51). Tobey riavvicina immediatamente le squadre ma le uscite dai blocchi di Belinelli mandano in bambola la difesa taronja e due suoi passaggi super di tocco per Alibegovic e Sampson rilanciano la fuga bianconera poi esacerbata dalla penetrazione di Cordinier a sigillo del terzo periodo (52-63). Nel quarto periodo, dopo che Van Rossom aveva iniziato a scaldare i motori, la partita gira su un possesso a poco meno di sei minuti dal termine: sul 62-67, Prepelic penetra e subisce un primo fallo da Sampson, una conseguente seconda penalità - ma antisportiva - per averlo ostacolato a gioco interrotto; lo sloveno segna tutti i quattro liberi a disposizione e poi, una manciata di secondi secondi dopo, esce e spara la tripla del 69-67. Entrando nelle fasi calde della sfida, aumentano gli errori al tiro da una parte e dall’altra e Valencia si conquista la vittoria prima con un gioco a due tra Dimitrijevic e Rivero e poi una tripla forzatissima in step-back di Van Rossom (76-70). Gli ultimi disperati tentativi di Belinelli e Mannion di tenere viva la contesa sono vani e gli iberici si impongono per 83-77. Per la Segafredo, 17 punti di Weems, 11 di Cordinier, 10 con 6 assist di Belinelli, 10 e 8 rimbalzi di Sampson, 7 e 9 assist di Pajola.

Così coach Scariolo nel post-gara: “Usciamo da questa partita più forti, perché abbiamo giocato nelle difficoltà con due giocatori rientrati dal Covid che volevano darci una mano e lo hanno fatto. Siamo tornati sotto dopo un cattivo inizio di partita, dopo aver fatto qualche errore immaturo. Dobbiamo accettarlo, impararlo, capire, tornare in campo e lavorarci. Abbiamo trovato il punto di svolta all’interno della gara e siamo riusciti a tornare in partita e nel finale abbiamo fatto errori dovuti dalla stanchezza e dall’inesperienza. Bisogna stare attenti ai dettagli che dipendono dalla concentrazione ma anche dalla maturità di una squadra: una maturità che acquisiremo con il rientro di alcuni nostri giocatori infortunati”.

La situazione

La classifica del gruppo B ora vede Venezia al quarto posto (6-5 di record) proprio davanti la Segafredo (6-6). Tuttavia, considerando la decina di partite complessivamente da recuperare, sarebbe meglio non fare troppo affidamenti su questi posizionamenti. La Reyer ora tornerà in campo in Eurocup il prossimo martedì 15 febbraio nel recupero del Taliercio contro Gran Canaria (ossia la capolista del girone con soli 2 k.o. su 11 incontri giocati) mentre la Virtus ospiterà il Bursaspor giovedì 3 marzo in un altro match precedentemente rinviato.