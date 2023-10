Eurocup, Reyer Venezia – Hapoel Tel Aviv: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Al Taliercio si gioca per il terzo round di Eurocup: l'Umana Reyer ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. La partita si gioca a Venezia in seguito alla disposizione di inversione dei campi disposta da Euroleague Basketball.

Umana Reyer e Hapoel Tel Aviv si sono affrontate a Tel Aviv negli ottavi di finale della passata edizione dell'Eurocup con il successo dei padroni di casa per 90-80 (Granger 18 e Willis 16). Nella gara inaugurale l'Hapoel ha schiantato l'Olimpia Lubiana in casa (100-73) con 21 punti di Munford, 18 di Hoard e Ginat. Gli orogranata cercano un successo per sbloccare la propria classifica di Eurocup. Non sono presenti ex della sfida.

Neven Spahija: "Loro sono una squadra molto forte, rodata da anni con lo stesso coach e gruppo di giocatori. Per loro sarà difficile giocare in questa situazione, specialmente per i giocatori israeliani e il coaching staff, ma sono sicuro che daranno il loro meglio e dimostreranno quanto sono forti. Da parte nostra abbiamo perso due partite negli ultimi secondi di gioco ed ora il nostro roster è più completo. Mi aspetto di fare un passo in avanti rispetto alle ultime due partite di Eurocup".