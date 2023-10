Eurocup, Ulm - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La vittoria dei bianconeri contro Cremona nella prima partita ufficiale della nuova stagione ha lanciato segnali convincenti sotto molti punti di vista: la squadra è ancora in "divenire" e ci sono tanti aspetti su cui crescere e migliorare, come è normale che sia ai primi di ottobre, ma la pallacanestro frizzante e coraggiosa messa in campo contro la Vanoli dà l'idea che la squadra di Galbiati stia trovando la sua identità tecnica ed emotiva. Il successo 91-84 contro i lombardi ha mostrato agli oltre 3.000 tifosi della Il T quotidiano Arena di Trento una squadra determinata e sempre più consapevole dei propri punti di forza e dei propri limiti: Forray e compagni ora vogliono trasformare questa energia positiva in una partita di alto livello in Germania nel primo turno della nuova BKT EuroCup 2023-24. Dopo due stagioni senza successi esterni in coppa, la Dolomiti Energia Trentino sogna il "colpaccio" sul campo dei freschi campioni di Germania per lanciarsi a caccia di un pass play-off: con il nuovo format significa puntare ad essere tra le migliori sei in classifica sulle dieci squadre inserite nel gruppo B e che giocheranno fino a febbraio 18 sfide di regular season.

Le parole di coach Paolo Galbiati alla vigilia della prima trasferta europea dei suoi: "Ulm è un bel campo su cui aprire la nostra avventura europea: giochiamo contro i campioni di Germania, hanno tanti giocatori diversi rispetto allo scorso anno ma è una squadra che anche quest'anno giocherà con grandi ambizioni. Da tante stagioni Ulm è un riferimento per tutti in Europa per la capacità che hanno di lanciare giovani giocatori di alto livello, un programma che negli anni sta crescendo e si sta affermando anche in termini di risultati. Dopo aver rotto il ghiaccio con Cremona cercheremo di partire nel migliore dei modi anche in EuroCup, provando a fare qualche passo in avanti rispetto alla partita di sabato e proseguendo il nostro processo di crescita".

EUROCUP, Ulm – Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Ulm - Dolomiti Energia Trentino, gara della prima giornata di Eurocup, si gioca domani, martedì 3 ottobre, alle ore 19.30, in diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su DAZN.