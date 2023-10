La sconfitta su suolo britannico subita per mano dei London Lions non deve scoraggiare gli uomini di Neven Spahija, i quali potranno prontamente riscattarsi domani sera in casa contro il Paris Basketball, che ha schiantato 105-78 i Wolves Vilnius nel debutto casalingo. Allenati da coach Tuomas Iisalo, i parigini contano sul talento e l'imprevedibilità di TJ Shorts, playmaker di 175 centimetri in grado di far ammattire le difese; al suo fianco come guardia tiratrice pura ci sarà il tedesco Sebastian Herrera, rapido nel trovare il canestro da dietro l'arco. Nel ruolo di ali si distinguono Tyson Ward e Bandja Sy: il primo sfruttato da 3&D atipico grazie alle sue caratteristiche che lo portano spesso a giocare vicino all'area e ad esplodere nei pressi del ferro; il secondo è più un rim protector in grado di utilizzare il proprio fisico e i propri centimetri anche per collezionare falli. Sotto il ferro, Leon Kratzer parte da centro titolare ma è sistematica la staffetta con il pari ruolo Michael Kessens con cui si spartisce equamente i minuti sul parquet.

In uscita dalla panchina l'allenatore finlandese può contare sull'estro di Nadir Hifi, point guard capace di creare per sé e per i compagni con estrema facilità; Collin Malcolm è l'esterno con grande senso della posizione ed efficace come three-level scorer. Il transalpino Gauthier Denis ha punti nelle mani dai 6.75 metri e centimetri per fare a sportellate anche con avversari fisicamente più dotati; Mikael Jantunen è lo stretch four moderno capace di segnare, raccogliere rimbalzi e passare la palla con accuratezza agendo in modo efficiente sui due lati del campo. Nel campionato nazionale, il Paris Basketball è tornato alla vittoria portando il proprio record sul 5-1 dopo il successo per 93-86 sul Boulogne-Levallois.

Eurocup, Umana Reyer Venezia – Paris Basketball: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Umana Reyer Venezia – Paris Basketball, gara della seconda giornata di Eurocup, si gioca domani, mercoledì 11 ottobre, alle ore 20.00 al Taliercio, e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.