Eurocup: la Virtus Bologna è in finale

La Virtus Bologna porta l'Italia in finale di EuroCup: gli emiliani sbancano La Fonteta, fortino degli spagnoli, con il punteggio di 73-83, e volano all'ultimo atto della competizione. La sfida conclusiva si giocherà in gara secca l'11 maggio, mercoledì prossimo, contro i turchi del Bursaspor, che hanno battuto con un netto 68-85 il MoraBanc Andorra.

La finale di Eurocup sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports.

La semifinale di Valencia

Buona partenza della Segafredo che non si fa intimorire dal pubblico di casa, attacca bene l’area e prova a piazzare il primo vantaggio con Weems, Jaiteh corregge il tap-in e segna prima che dalla lunetta Lopez-Arostegui riporti a -2 i suoi compagni (8-10), la gara è tesa, ogni possesso di ogni minuto, arrivati a questo punto della composizione, conta. Valencia trova il pareggio dopo 5′ di gioco (11-11). I padroni di casa provano a portarsi in vantaggio ma il centro francese, Belinelli e Shengelia rispondono alla grande, il capitano bianconero segna, subisce il fallo e allunga dalla lunetta il vantaggio nel primo quarto, Cordinier appoggia altri due punti e la prima sirena suona sul parziale di 19-27. Secondo quarto aggressivo per la Virtus che continua a muovere benissimo la palla nel pitturato, Shengelia e Belinelli segnano, dietro la difesa bianconera obbliga gli spagnoli a tentare la conclusione dall’arco che però non trova spesso fortuna, +12 per i bianconeri (29-41) a 5′ dall’intervallo lungo. La partita diventa sempre più tesa, tecnico all’allenatore di Valencia per proteste, ma la V Nera non perde lo stesso la concentrazione, mantiene il vantaggio in doppia cifra e chiude il primo tempo sul parziale di 38 a 50. Valencia tenta il tutto per tutto e piazza il break del 5 a 0 interrotto dalla tripla di Teodosic, ma i padroni di casa continuano a spingere sull’acceleratore e si riportano sul -5 dopo 4′ abbondanti dalla ripresa del gioco (48-53), la reazione della Segafredo non si fa attendere, contro break che vale il momentaneo +9 con schiacciata di Sampson, Dublijevic e compagni provano di nuovo a risalire la china e dalla lunetta chiudono il terzo quarto sul punteggio di 57 a 62. L’ultimo quarto è un tripudio di emozioni, Belinelli penetra e mette la schiacciata vincente, Sampson fa 2/2 ai liberi e si torna nuovamente sul +8 per la squadra di Coach Scariolo (63-71), ma questa gara pare infinita, ora Valencia fatica mentre la Virtus, spinta dai suoi oltre 500 tifosi giunti qui da Bologna, trova la via del canestro con Hackett che poi si immola in difesa per salvare il +11 a 4′ abbondanti dalla fine. Difesa aggressiva dei bianconeri che difendono ogni centimetro del parquet de la Fonteta quando manca 1′ abbondante al termine della semifinale e Bologna si trova avanti sul +12 grazie al canestro di Sampson. La Segafredo gestisce, e trova il canestro della staffa con l’assist sotto le gambe di Shengelia per la schiacciata di Sampson.

Il tabellino

Valencia Basket vs Virtus Segafredo Bologna: 73 – 83

(Q1 19 – 27; Q2 38 – 50; Q3 57-62)

Valencia Basket: Dimitrjevic 6; Claver 3; Puerto; Pradilla; Lopez-Arostegui 16; Ferrando NE; Van Rossom 9; Tobey 4; Dubljevic 2; Hermansson 5; Rivero 17; Labeyrie 11.

Coach: Penarroya

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori NE; Cordinier 6; Mannion NE; Belinelli 14; Pajola; Hervey 4; Jaiteh 6; Shengelia 15; Hackett 8; Sampson 10; Weems 8; Teodosic 12

Coach: Scariolo

Arbitri: DAMIR JAVOR, GYTIS VILIUS, UROS NIKOLIC.